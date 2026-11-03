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Jesús Owono cerró sus redes sociales tras el lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel

El portero del Andorra se aleja de las críticas que recorren las redes sociales, tras el lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel.

Lo primero que hizo Jesús Owono tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.
© GettyImagesLo primero que hizo Jesús Owono tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.

Este martes 3 de noviembre de 2026 el mundo del fútbol se vio impactado y colapsado por la lamentable noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel. El delantero del Tenerife recibió un durísimo rodillazo del portero Jesús Owono en el partido ante el Andorra. El jugador sufrió un paro y tras horas en el hospital falleció.

Jesús Owono cerró sus redes sociales

Evidentemente, tras la cruda acción y el lamentable fallecimiento, los aficionados se fueron contra el arquero Jesús Owono. Incluso El País reporta que La Fiscalía abrió un proceso penal contra el portero, aunque es muy difícil que esto avance a otros niveles judiciales, como confirma las mismas autoridades.

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Por lo cual, Jesús Owono no quiso seguir estando cerca de estos cuestionamientos y de todo lo que se dice y se reporta que el portero cerró sus redes sociales. No hay pronunciamiento público de él o de su entorno sobre esta lamentable situación.

El fútbol español y mundial está conmocionado por este lamentable caso donde hay una vida perdida y todavía muchísimas investigaciones que se podrían realizar. Las siguientes semanas serán determinantes para las decisiones judiciales y la “condena pública”.

El contrato de Jesús Owono con el FC Andorra

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Conmoción en España por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife

Jesús Owono aún tiene contrato con el FC Andorra hasta finales de la temporada 2029. Desde el club no han expresado ningún comunicado en referencia al arquero de Guinea Ecuatorial y a cómo se encuentra tras este lamentable momento.

En síntesis:

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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