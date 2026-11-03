El portero del Andorra se aleja de las críticas que recorren las redes sociales, tras el lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel.

Este martes 3 de noviembre de 2026 el mundo del fútbol se vio impactado y colapsado por la lamentable noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel. El delantero del Tenerife recibió un durísimo rodillazo del portero Jesús Owono en el partido ante el Andorra. El jugador sufrió un paro y tras horas en el hospital falleció.

Jesús Owono cerró sus redes sociales

Evidentemente, tras la cruda acción y el lamentable fallecimiento, los aficionados se fueron contra el arquero Jesús Owono. Incluso El País reporta que La Fiscalía abrió un proceso penal contra el portero, aunque es muy difícil que esto avance a otros niveles judiciales, como confirma las mismas autoridades.

Por lo cual, Jesús Owono no quiso seguir estando cerca de estos cuestionamientos y de todo lo que se dice y se reporta que el portero cerró sus redes sociales. No hay pronunciamiento público de él o de su entorno sobre esta lamentable situación.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

El fútbol español y mundial está conmocionado por este lamentable caso donde hay una vida perdida y todavía muchísimas investigaciones que se podrían realizar. Las siguientes semanas serán determinantes para las decisiones judiciales y la “condena pública”.

El contrato de Jesús Owono con el FC Andorra

Jesús Owono aún tiene contrato con el FC Andorra hasta finales de la temporada 2029. Desde el club no han expresado ningún comunicado en referencia al arquero de Guinea Ecuatorial y a cómo se encuentra tras este lamentable momento.

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En síntesis: