Mientras a Cristiano Ronaldo lo ponen jugando en el Fenerbahçe, este sería el nuevo equipo de Messi

Conoce los detalles de los rumores sobre Cristiano Ronaldo al Fenerbahçe y la especulación de Lionel Messi a un nuevo equipo.

¿Un nuevo capítulo que van a escribir estas dos leyendas del fútbol? El 2026 entra en la recta final y para acabar el año se empezaron a instalar dos rumores bomba que tendrían a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi cambiando de equipo en el 2027.

Cristiano viene de retirarse de la Selección de Portugal a los 41 años y tiene contrato con Al-Nassr hasta el 30 de junio de 2027. Sin embargo, CR7 estaría pensando en pegar la vuelta al fútbol de Europa, y así continuar la búsqueda de llegar a los 1.000 goles.

Por su parte, Messi tiene contrato con Inter Miami hasta el 31 de diciembre de 2028 y por lo cómodo que se ve parecía que en Estados Unidos iba a ser su retiro. Sin embargo, el corazón lo podría a pensar, y ya tendrían todo listo para tentarlo.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi cambiarían de equipo en 2027

Cristiano Ronaldo y Messi. (Foto: Getty)

Mientras Yağız Sabuncuoğlu, periodista de Turquía, aseguró que Ricardo Regufe, representante de Cristiano Ronaldo, estaría negociando la llegada de delantero portugués al Fenerbahçe, de Turquía, el periodista Camino Camiño, del canal TNT Sports, afirmó que hay “todo un preparativo, todo un movimiento de seducción para Messi, que no es fácil, de parte de Rosario, de parte de Newell’s y de parte de varias personas importantes para que Messi pueda venir a Newell’s seis meses“.

El contrato que le permitiría a Messi jugar en el fútbol argentino

No solo el cambio de formato de la MLS, que empezará a jugar temporadas como en Europa de junio a junio del otro año facilitaría la llegada de Lionel Messi al fútbol argentino, Camiño también contó que el patrocinador de la indumentaria de Newell’s Old Boys (Atomik) firmó un contrato con el equipo argentino en el que dejó abierta la posibildiad de que si Leo decide jugar en ‘La Lepra’ se harían a un lado para que Adidas patrocinara al equipo rosarino mientras el ’10’ juega con ellos.

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