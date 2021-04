Creador de God of War asegura que PlayStation lanzará una respuesta al Xbox Game Pass

De un tiempo a esta parte el servicio de Xbox Game Pass se ha convertido en el mejor servicio de suscripción en la industria de los videojuegos, especialmente con su capacidad de entregar juegos para diferentes plataformas. Con esto, claramente Sony y PlayStation necesitan algo para competir, ya que el servicio ofrece lo que PlayStation entrega por separado con PS Plus y PS Network.

La biblioteca de juegos que permite tener disponibles una suscripción como la de Game Pass puede ser la forma más barata de experimentar juegos de alto nivel actualmente, y parece que PlayStation está trabajando en algo para equipararlo. O al menos eso es lo que entiende David Jaffe, creador de God of War.

"Conozco gente en Sony que me ha dicho que están trabajando en algo. Habrá una gran respuesta a Game Pass", comentó Jaffe en una entrevista con el portal norteamericano GameRant, donde fue preguntado al respecto de la situación.

Está claro que Sony nos entrega mensualmente juegos disponibles mediante PS Plus, y también ha liberado juegos con Play at Home, una nueva forma de disfrutar de los videojuegos completamente gratis sin contar con suscripción a ningún servicio, pero claro, la biblioteca no es tan grande ni interesante como la de Game Pass.

Veremos entonces con qué nos sorprende Sony en el futuro, el cual imaginamos que será bastante cercano ya que de lo contrario será dificil competir con lo que está haciendo Xbox en la actualidad con Game Pass.

