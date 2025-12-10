Pese a las molestias de Mbappé y las 7 lesiones del Real Madrid, Mastantuono no sería titular en la Champions

Kylian Mbappé es duda, Real Madrid tiene casi 8 bajas, pero Franco Mastantuono seguiría siendo suplente. Así se ve la previa de un duelo contra Manchester City donde existen chances de cambio de entrenador en la casa blanca. Pep Guardiola y Xabi Alonso miden fuerzas en un duelo marcado por las ausencias de los españoles.

Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga y Trent Alexander-Arnold serán bajas a la espera de saber qué ocurra con Kylian Mbappé. El galo tiene molestias en la rodilla y un incidente en su dedo que hasta la fecha le saca del choque. Mastantuono, sin minutos desde el duelo con Valencia del pasado 1 de noviembre, no entraría a pesar de todas las ausencias.

Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Guler, Ceballos, Tchouaméni, Bellingham; Gonzalo o Mbappé y Vinicius. Es el once que portales como AS o MARCA coinciden que podría utilizar Xabi Alonso en su Dia D. Solo la Cadena SER afirma que el argentino tiene opciones de meterse en una formación donde el entrenador se juega mucho. De momento no olvidemos, el vasco ha dicho que el ex River todavía debe seguir adelante con su recuperación.

“Está recuperando la forma física poco a poco, debido a su pubalgia. Debe trabajar más, entrenar más, pero está mejor y lo tenemos disponible”, dejaba caer Alonso tras la derrota ante Celta de Vigo en el Bernabéu que puso en jaque su ciclo. Tras jugar 12 de los primeros 13 partidos, el argentino fue entrando en rotaciones donde sin dudas ni mucho menos ha podido mantenerse en la titularidad frente a nombres como Jude Bellingham o Rodrygo.

Si Mbappé es baja, se espera que Mastantuono siga como suplente: GETTY

Real Madrid se juega mucho. Y lo hace ante un Manchester City que viene en alza desde el último choque entre ambos y que sin dudas amenaza como nunca la realidad del proyecto de Xabi Alonso. Salvo giro de 180 grados, se espera que Pep Guardiola use una formación no muy distinta de: Donnarumma; Nunes, Gvardiol, Rubén Dias, O’Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Foden; Cherki, Doku y Haaland.

Publicidad

Publicidad

Xabi Alonso, tajante sobre su futuro

“He recibido apoyo del club. Después del partido del Celta ya hemos sacado las conclusiones y en la cabeza solo está el City. Es la Champions, jugamos en el Bernabéu y estoy seguro de que el ambiente va a ser especial y diferente por la energía que se crea. Eso es lo que está ahora en nuestra cabeza”, las primeras reflexiones de un Alonso que además, aseguró tener todo el apoyo de una plantilla de la que ahora mismo se habla de ruptura total.

Consultado sobre si le decepciona la actitud de sus jugadores, fue claro alrededor de todo el ruido alrededor de su ciclo: “Estamos en esto todos juntos y tenemos que pasarlo en los momentos buenos y no tan buenos. Debemos tener el convencimiento de que el siguiente encuentro es una oportunidad. Como he dicho, mañana tenemos un partido muy bonito e ilusionante. Desde ahora que entrenamos se nos tienen que ir encendiendo los ojos para jugar y tener esa energía para que al Bernabéu le guste lo que vea y sienta la conexión emocional. Tiene que partir de nosotros. Si eso sucede, tendremos una buena oportunidad de ganar”.

Datos claves

Franco Mastantuono (que se recupera de una pubalgia) sería suplente ante el Manchester City, a pesar de las siete bajas confirmadas del Real Madrid.

(que se recupera de una pubalgia) sería ante el Manchester City, a pesar de las confirmadas del Real Madrid. El Real Madrid podría usar un once con Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Guler, Ceballos, Tchouaméni, Bellingham; Gonzalo o Mbappé y Vinicius , con Kylian Mbappé como duda por molestias.

, con como duda por molestias. El DT Xabi Alonso afirmó que Mastantuono “está recuperando la forma física poco a poco” y “debe trabajar más”, aunque está disponible.

Publicidad

Publicidad

ver también Lejos de señalar a Xabi Alonso, Jorge Valdano apuntó contra el verdadero culpable de la crisis en Real Madrid