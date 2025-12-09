Jhonny Quiñónez es uno de los jugadores más cuestionados en Barcelona SC en esta temporada, pero que ha seguido siendo titular con Ismael Rescalvo pese a los múltiples cuestionamientos de la hinchada. Ahora se reveló donde seguirá su carrera.

Todo parece indicar que Jhonny Quiñónez no seguirá en Barcelona SC para la temporada 2026. El volante ecuatoriano no ha podido rendir en los partidos importantes, y aunque siempre fue titular, la directiva del ‘Ídolo’ no haría uso de la opción de compra sobre él.

Por lo cual, Jhonny Quiñónez tendrá que regresar a Argentina, donde Independiente decidirá qué hacer con él. Hace varias semanas se reveló que Quiñónez no cuenta para el ‘Rey de Copas’ de Argentina y buscarían decidir su futuro rápido.

En medio de todo este contexto, también se supo que hay dos equipos de LigaPro que terminaron preguntando por él. No ha trascendido el nombre de los clubes que buscan al futbolista, pero lo más probable es que se trate de clubes de primera categoría.

Jhonny Quiñónez no ha podido volver a mostrar el nivel que supo tener en Aucas y que lo catapultó a Argentina a Independiente. Pero el jugador ecuatoriano viene varias temporadas pasando un bajo nivel, que incluso le costó varios meses en el banco de suplentes en Argentina.

Los números de Jhonny Quiñónez

En lo que va de temporada, Jhonny Quiñónez ha jugado un total de 40 partidos entre todas las competencias. Marcando 2 goles y dando 2 asistencias. Lleva en cancha poco más de 2.400 minutos.

El valor de mercado de Jhonny Quiñónez

Su valor de mercado actualmente es de 500 mil dólares. El jugador ecuatoriano tiene contrato en Argentina todavía hasta finales de 2026. No obstante, se busca su venta en las siguientes semanas o un nuevo préstamo para la siguiente temporada.

