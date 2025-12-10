El primer récord que romperán Messi e Inter Miami cuando arranque la MLS 2026

Lionel Andrés Messi e Inter Miami ya piensan en la próxima temporada de la MLS. Tras conquistar su primera estrella el conjunto de Javier Mascherano y David Beckham lentamente planifica una próxima campaña donde no solamente habrá retos en cuanto a los torneos internacionales se refiere. Se busca romper una marca absolutamente histórica del certamen que podría llegar en el primer partido de la siguiente campaña.

Ya empezó la venta de boletos para el inicio de la MLS del año 2026. Los Ángeles Football Club como visitante marcará el inicio para el equipo de Miami e igualmente para un Messi que visitará el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles. Se han generado grandes expectativas ante lo que podría ser romper el récord de mayor asistencia a un partido del Soccer de los Estados Unidos de Norteamérica. Podemos ver historia viva del torneo el próximo 21 de febrero.

Se confirma en diferentes medios por los Estados Unidos de Norteamérica que la venta de entradas para dicho compromiso va mejor de lo que se esperaba. El Memorial Coliseum de Los Ángeles cuenta con una capacidad para 78.000 espectadores. En caso de poder llenar todas estas butacas, hablaríamos de un nuevo récord de asistencia a un encuentro del Soccer de los Estados Unidos de Norteamérica después del famoso 2-1 de LAFC a LA Galaxy del 4 de julio pasado. 70.076 aficionados asistieron al histórico Rose Bowl en aquella jornada.

Recordemos que el efecto alrededor de Messi ya tiene una de las dos primeras grandes marcas en esta estadística. Fue durante la victoria de Inter de Miami como visitante frente a New England Revolution que el Gillette Stadium vio un total de 65.612 almas en sus tribunas. En caso de confirmar todos los pronósticos alrededor del próximo año, hablaríamos de la mayor marca de asistencia de público en un país donde no nos olvidemos que el fútbol sigue siendo la cuarta práctica deportiva.

Messi e Inter Miami pueden lograr un récord total en Los Ángeles: GETTY

Hasta esa fecha Lionel Andrés Messi y David Beckham seguirán planificando una plantilla donde se esperan grandes movimientos. El retiro de nombres de peso como Sergio Busquets o Jordi Alba puede ir de la mano también con lo que pueda Luis Suárez tras el final de su contrato el próximo 31 de diciembre. Poco a poco se van dando pasos en una reconstrucción del proyecto que ahora apunta a torneos como la Concachampions mientras se pretende seguir marcando una era dorada por la MLS. La Pulga ya tiene récords por romper el próximo año.

Messi, MVP de la MLS 2025

Don Garber, máximo directivo de la MLS, le entregó a Lionel Andrés en la llegada Messi Cup el trofeo a mejor jugador de la vigente temporada. El argentino repite tras lo ocurrido en el año 2024 y se convierte en el primer futbolista de toda la historia del soccer en conseguir dichos premios de manera consecutiva. Agradeció el cariño mostrado por todas las instituciones que componen el torneo e igualmente sus expectativas pensando en la próxima campaña.

“Muchas gracias por este premio, es algo muy especial por todo lo que vivimos…Fue un año largo, Hubo muchos partidos, muchos viajes, pero también un año histórico para el club por ser la primera vez que se consagra en la MLS…Es un club muy bueno, con pocos años de vida y poder lograr el objetivo que logramos fue muy lindo, especial. Creo que la gente lo disfrutó muchísimo y estoy agradecido por ganar una vez más este premio y compartirlo con todos mis compañeros porque fue un año exitoso para todo el grupo”, reflexiones de Messi que en fechas donde vuelve a reescribir la historia, ya pone la cabeza en lo que puede ser el mayor récord de asistencia en toda la historia de la MLS.

