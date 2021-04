Estos juegos ahora corren a 120 FPS en Xbox Series X

Una de las grandes novedades que recibió Xbox Series X un par de meses después de su lanzamiento fue FPS Boost. Esta tecnología permite que se duplique o hasta cuaduplique en ciertos casos la cantidad de fotogramas por segundo de un juego. Gracias a esta función, más juegos ahora corren a 120 FPS en la consola.

Microsoft emitió un comunicado avisando que 13 juegos de Electronic Arts se verán ahora más fluidos que nunca en esta plataforma. En algunos casos la resolución se debió disminuir, pero se han esforzado junto a los desarrolladores para que esto no suceda en la mayoría de los casos.

Los juegos son: Battlefield 1, Battlefield 4, Battlefield V, Mirror's Edge Catalyst, Plants vs. Zombies Garden Warfare, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, STAR WARS Battlefront, STAR WARS Battlefront II, Titanfall, Titanfall 2, y Unravel 2.

Estos dos últimos juegos, junto con STAR WARS Battlefront, Battlefield 4 y los tres Plants vs. Zombies, también tendrán 120 FPS en Xbox Series S, mientras que el resto no. La función FPS Boost debe ser activada manualmente en la consola: debajo te mostramos cómo hacerlo.

Lee También