EA Sports anuncia que el FIFA 21 llegará en diciembre a PS5 y Xbox Series X|S

Como sabemos, el FIFA 21 también llegará a consolas de nueva generación (PS5 y Xbox Series X|S), pero claro, pensábamos que el juego estaría disponible desde el lanzamiento de las nuevas consolas a mediados de noviembre, algo que finalmente no va a suceder.

Y es que hace instántes desde EA Sports anunciaron que la versión para PS5 y Xbox Series X|S llegará el 4 de diciembre, a la vez que respondieron a las preguntas más frecuentes sobre el paso del juego a la nueva generación para aquellos que lo compren en PS4 y Xbox One.

#FIFA21 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 4 de diciembre. Más información ➡ https://t.co/fygHm0ONer pic.twitter.com/xP42YWXq7w — EA SPORTS FIFA LATAM (@EASPORTSFutbol) October 27, 2020

PROGRESO DE JUEGO ENTRE CONSOLAS

Básicamente, el paso gratuito estará disponible entre consolas del mismo desarrollador (de PS4 a PS5 y de Xbox One a Xbox Series X|S), y todo el progreso conseguido en el juego se trasladará, mientras que también se puede volver a jugar en consolas de actual generación y dar el salto hacia adelante o atrás las veces que uno quiera.

Los progresos que hagas en FIFA 21 Ultimate Team y en VOLTA FOOTBALL se transferirán de PlayStation 4 a PlayStation 5 y viceversa, o de Xbox One a Xbox Series X y viceversa. El progreso en los otros modos, como las temporadas online, las temporadas cooperativas, el modo Carrera, los Clubes Pro, etc. estará anclado a la consola en la que juegues y no se transferirá.

JUEGO FÍSICO O DIGITAL

Es importante destacar que si compras un ejemplar físico de FIFA 21 para PlayStation 4 o Xbox One, podrás descargar FIFA 21 en PlayStation 5 o Xbox Series X a través de PlayStation™Store o Microsoft Store sin coste adicional cuando el juego salga a la venta. Tendrás que usar el disco de FIFA 21 para jugar en PlayStation 5, ya que por ahora no es posible acceder a la segunda versión del juego con discos físicos en consolas sin unidad de disco.

Si compras un ejemplar digital de FIFA 21 en PlayStation 4 o Xbox One, incluirá la versión de FIFA 21 para PlayStation 5 o Xbox Series X y podrás descargarla a través de PlayStation™Store o Microsoft Store sin coste adicional cuando se lance el juego este año.

Por lo pronto puedes disfrutar del FIFA 21 en PS4 y Xbox One, y del Ultimate Team, en el cual se está llevando a cabo el evento Rulebreakers, donde el Equipo 1 ya fue presentado, con jugadores que cambian sus valores normales para dar paso a nuevos estilos de juego.

