Octavio Rivero

Octavio Rivero duda de Barcelona y otro grande de LigaPro ya lo contactó

El delantero uruguayo Octavio Rivero duda de si seguir en Barcelona para el 2026 y otro grande de LigaPro está pendiente.

Por Gustavo Dávila

Octavio Rivero duda de Barcelona y otro grande de LigaPro ya lo contactó Foto: Getty

Octavio Rivero podría dejar Barcelona tras un año que cerró complicado en lo deportivo, económico y con un enfrentamiento entre jugadores y directiva, sin embargo su futuro podría seguir en LigaPro. El delantero uruguayo interesa a otro grande del país: Liga de Quito.

Tiago Nunes pidió como prioridad a un delantero para el 2026 y entre los candidatos que dio está el goleador de Barcelona. El uruguayo tiene además una fuerte deuda pendiente en salarios que ascendería a más de 150 mil dólares.

Rivero a sus 34 años podría dejar más de 2 millones de dólares en ingreso a Barcelona, con un contrato vigente hasta diciembre 2026. Desde el exterior también lo han contactado.

América de México, Atlético Nacional de Colombia, Universitario de Perú son algunos de los clubes que contactaron a Barcelona por el goleador. La idea del club es venderlo al exterior, antes de reforzar a un rival.

Rivero reconoció que Barcelona cerró el año mal y sostuvo que sería “difícil recomponer la relación entre la directiva y los jugadores”, antes de dejar el país por vacaciones.

Los números de Octavio Rivero en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, Octavio Rivero ha jugado un total de 34 partidos entre todas las competencias. El uruguayo lleva ya 12 goles, siendo uno de los máximos artilleros del campeonato. Asimismo, lleva en cancha poco más de 2.500 minutos.

Flamengo ofertó por figura de LigaPro ¿se va con Gonzalo Plata?

Flamengo ofertó por figura de LigaPro ¿se va con Gonzalo Plata?

Octavio Rivero ya estuvo en México en Santos Laguna

Octavio Rivero ya estuvo en México en Santos Laguna

El valor de mercado de Octavio Rivero en Barcelona SC

De acuerdo, a la información de transfermark, Octavio Rivero tiene un valor de mercado de 700 mil dólares. No obstante, el ‘Ídolo’ lo ha tazado en 3 millones de dólares y es ese el dinero que pedirán para todo aquel equipo que lo quiera fichar.

En resumen

  • Octavio Rivero interesa como prioridad al entrenador Tiago Nunes para reforzar a Liga de Quito.
  • El delantero uruguayo mantiene un contrato vigente con Barcelona SC hasta diciembre de 2026.
  • Barcelona adeuda más de 150 mil dólares en salarios al goleador de 34 años.
Gustavo Dávila
