Inminente salida de Darwin Núñez de Arabia Saudí ¿con destino lejos de Europa?

Lo que comenzó el pasado 9 de agosto como el movimiento más ambicioso del verano para el Al-Hilal está cerca de convertirse en una de las salidas más rápidas de la Saudi Pro League. Darwin Núñez, quien llegó procedente del Liverpool por una cifra que ronda los 53 millones de euros, atraviesa un momento de incertidumbre que apunta directamente a su salida en el mercado de enero de 2026.

A pesar de contar con la confianza de su entrenador Simone Inzaghi, los reportes provenientes de medios como el Daily Mirror y Globo Esporte coinciden en un punto crítico: el atacante uruguayo no se adaptó a la vida en Medio Oriente. Por eso, el delantero habría manifestado a su entorno más cercano la necesidad de recuperar la competitividad del fútbol de élite, con la mirada puesta exclusivamente en llegar en condiciones óptimas al Mundial.

Y como era de esperarse, dado el momento del año, los comentarios de su posible salida activaron las alarmas en varios mercados. Aunque Darwin Núñez intentó matizar la situación recientemente con declaraciones públicas de compromiso, los movimientos que trascendieron de su representante sugieren todo lo contrario.

En ese sentido, hace días se habla del interés de River Plate de Argentina. Aparentemente, según varios medios de comunicación, el club ubicado en Buenos Aires ya habría presentado una oferta formal para sumar al talento charrúa al plantel que comanda Marcelo Gallardo.

Sin embargo, Europa seguiría siendo la prioridad para Núñez. Pese al interés de River, el deseo primordial del ex Liverpool sería retornar al Viejo Continente. De hecho, en las últimas semanas, su nombre fue vinculado con LaLiga de España, territorio por donde ya tuvo su paso con la camiseta del Almería.

El contrato de Darwin Núñez, la traba para su salida del Al Hilal en enero del 2026

Con un contrato vigente hasta mediados del 2028, el Al-Hilal se enfrenta ahora a un dilema financiero y deportivo. Deshacerse de Darwin Núñez (de tan solo 756 minutos, 5 goles y 3 asistencias) tan pronto implicaría una reestructuración inmediata del ataque, además de una posible pérdida en lo económico. Sin embargo, la presión del propio jugador por salir parece estar pesando más que los compromisos firmados en agosto pasado.

