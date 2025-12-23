Flamengo ofertó por figura de LigaPro ¿se va con Gonzalo Plata?

Flamengo cerró una temporada histórica ganando Brasileirao, Copa Libertadores, Derbi de las Américas, Supercopa de Brasil y más, y ya piensan en el 2026. El gigante brasileño quiere refuerzos y ofertaron por un ecuatoriano.

Según la periodista Johanna Calderón, Flamengo ofertó por Bryan Ramírez, figura de LigaPro y de Liga de Quito. El lateral y extremo tiene tres ofertas y sorpresivamente, rechazó al campeón de América.

Ramírez seguiría su carrera en el FC Cincinnatti de la MLS, un equipo que pondría más dinero en salario pero que deportivamente está lejos de tener el nivel del equipo de Río de Janeiro.

La venta de Bryan Ramírez dejó cerca de 4 millones de dólares a Liga de Quito, siendo una de las transferencias más importantes del club ecuatoriano en las últimas temporadas.

Ramírez podría ser uno de los nombres de Sebastián Beccacece para la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. Dependerá de si tiene minutos en su nuevo equipo en el exterior.

Los números de Bryan Ramírez en esta temporada

En toda la temporada con Liga de Quito, Bryan Ramírez logró un total de 7 goles y 6 asistencias, en poco más de 3.800 minutos. El ecuatoriano, que es convocado por Beccacece, terminó jugando en toda la temporada un total de 48 partidos entre todas las competencias.

Bryan Ramírez – Liga de Quito vs. Palmeiras.

