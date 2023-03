Este domingo 19 de marzo será un día clave en la historia de la primera temporada de la Kings League, ya que se juega la Jornada 11, última fecha de la temporada regular y, para muchos equipos, su última carta de alcanzar los Playoffs de la próxima semana.

Dos equipos ya han asegurado su clasificación a Playoffs, mientras que otros dos ya no tienen chances de nada; eso nos deja con ocho equipos y seis cupos disponibles, por lo que otros dos verán sus chances claudicar esta tarde, y los ocho clasificados conocerán sus rivales de Cuartos de Final.

Para ello, tendremos seis partidos consecutivos de Kings League, tal y como sucede cada semana. Sin embargo, a diferencia de los domingos pasados, la Kings League tendrá nuevo horario, e iniciará una hora más temprano, con el enfrentamiento entre Jijantes FC (1-9) y Troncos FC (6-4), que iniciará a las 15hs en España.

Fecha y Hora de la Kings League - Jornada 11

La Jornada 11 de la Kings League se jugará este domingo 19 de marzo de 2023 y dará inicio en el siguiente horario en los respectivos países:

• México: 08:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 09:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 10:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 11:00hs

• Estados Unidos: 09:00HS (ET) / 06:00hs (PST)

• España: 15:00

Partidos para la Jornada 10 de la Kings League

• Jijantes FC vs. Los Troncos

• 1K vs. Ultimate Móstoles

• Porcinos FC vs. El Barrio

• Xbuyer Team vs. Saiyans FC

• Rayo de Barcelona vs . Kunisports

• Pio FC vs. Aniquiladores

Clasificación de la Kings League