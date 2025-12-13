Toda Colombia consternada por lo que dijo Teo Gutiérrez del exjugador de Nacional que hizo expulsar

“Es un jugador de finales”, dijeron en la transmisión del canal Win Sports. Y sí, Teófilo Gutiérrez entró al minuto 14 del segundo tiempo de la final de ida de la Liga Colombiana II-2025 entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, y no solo hizo expulsar a un exjugador de Atlético Nacional, también consternó a toda Colombia con lo que dijo sobre el otro protagonista de esta historia.

¡A los hechos! Junior pasó por arriba a Deportes Tolima durante el primer tiempo y le hizo vivir una auténtica pesadilla como el mismo Lucas González, entrenador rival, lo confesó. Dos goles de José Enamorado y otra anotación de Bryan Castrillón encendieron la fiesta de ‘El Tiburón’.

Como era de esperarse, Tolima salió a buscar un gol para meterse en el partido, pero apareció Teo Gutiérrez con un baldazo de agua bien fría. Dos empujones al pecho y el delantero de Junior de Barranquilla logró su cometido de hacer expulsar a un exjugador de Atlético Nacional.

Sin tener la necesidad de revisar la acción en el VAR, el árbitro Carlos Betancur expulsó a Sebastián Guzmán por darle un cabezazo a Teófilo Gutiérrez. Sin embargo, el atacante de Junior iba a consternar a toda Colombia con lo que dijo sobre el volante que supo ser campeón en Nacional.

Lo primero que dijo Teo Gutiérrez sobre el exjugador de Nacional que hizo expulsar

El cabezazo de Guzmán a Teo Gutiérrez en la final Junior vs. Tolima. (Foto: Win Sports)

Luego de la victoria de Junior de Barranquilla por 3-0 ante Deportes Tolima en la final de ida de la Liga Colombiana II-2025, Teo Gutiérrez sorprendió a todo el fútbol de Colombia diciendo sobre el jugador que le dio un cabezazo que “este chico Guzmán juega muy bien en espacios cortos, mete buenos filtros, y él era el que nos estaba por ahí llevando su equipo al arco rival“.

Esto dijo el DT de Tolima sobre Teófilo Gutiérrez tras la expulsión de Sebastián Guzmán

Con una dosis de sinceridad extrema, el entrenador Lucas González admitió que Teófilo Gutiérrez “es un jugador que ese aspecto (provocar a los rivales) lo maneja muy bien y desafortunadamente por eso nosotros terminamos con 10 (jugadores)”.

