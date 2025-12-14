Antoine Griezmann permitió que Diego Simeone entrara en la historia grande de LaLiga

Atlético de Madrid consiguió una valiosa victoria frente al Valencia en el Estadio Metropolitano, este sábado 13 de diciembre en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 16 de LaLiga 2025/2026. El equipo de Diego Simeone ganó 2 a 1 y de esa forma cortó una racha de dos derrotas consecutivas (vs. Barcelona 3 a 1 y ante Athletic Club de Bilbao 1 a 0).

Los goles los marcaron Koke Resurrección y Antoine Griezmann, mientras que el empate transitorio del conjunto ché lo registró Lucas Beltrán. Así, el Colchonero alcanzó un total de 34 unidades, asoma en la cuarta colocación de la tabla del campeonato español y, de momento, se mantiene a la expectativa para pelear por el título nacional.

Pero además, el triunfo del Atlético de Madrid, que se encaminó recién en el minuto 74 con el tanto anotado por el veterano delantero francés, no fue uno más para el club rojiblanco ni, sobre todo, para su entrenador Diego Simeone. Es que el argentino llegó a los 324 partidos ganados en LaLiga como estratega, cada uno de ellos en la conducción del Atleti, siendo así, el segundo con este número en toda la historia del campeonato de la primera división del país ibérico.

En total, el Cholo lleva 533 encuentros dirigidos en el certamen local (los restantes se reparten entre 120 empates y 89 derrotas). Su promedio de efectividad es del 68,29 por ciento. Además, contando todas las otras competiciones (Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, Europa League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes), acumula 762 encuentros que se distribuyen en 451 victorias, 163 empates y 147 derrotas (66,31 %).

Diego Simeone, en busca de su noveno título como entrenador del Atlético de Madrid

Más allá de la estadística personal, Diego Simeone busca su noveno título como entrenador del Atlético de Madrid, cargo que ocupa desde la temporada 2011/2012. De momento, el Cholo suma dos ediciones de LaLiga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopas de Europa.

Y si bien en el torneo vernáculo se mantiene con chances y en la Champions League hasta se ubica con grandes posibilidades de quedarse con uno de los cupos directos para los Octavos de Final, lo que asoma en el horizonte del club de la capital española es la Supercopa de España que se llevará a cabo en enero en Arabia Saudí.

Disputará la Semifinal con el Real Madrid (rival al que venció 5 a 2 el pasado 27 de septiembre) y si gana chocará con el que venza del cruce entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao.