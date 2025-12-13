La primera publicación de Luis Díaz tras ser vinculado con Real Madrid para reemplazar a Vinicius Jr

El gran nivel de Luis Díaz no solo lo tiene como uno de los mejores jugadores de todo el plantel de Bayern Múnich con menos de 30 partidos en el equipo alemán, también fue vinculado con Real Madrid para reemplazar a Vinicius Jr, y ya llegó una primera publicación tras este rumor.

Al contrario de lo que dicta la lógica en el fútbol, ‘Lucho’ Díaz no necesitó periodo de adaptación en Bayern Múnich, y registró doce goles y siete asistencias en los primeros 21 partidos con el equipo bávaro. Era inevitable que no sonara para reemplazar a Vinicius Jr. en Real Madrid.

“Hablamos del colombiano Luis Díaz. El delantero del Bayern de Múnich ha sido vinculado con el Real Madrid si sale Vinicius Junior”, publicó el medio partidista ‘Defensa Central’. Este rumor empezó a ganar notoriedad en Colombia y no tardó en llegar la primera publicación de ‘Lucho’ tras este hecho.

Luis Díaz y la primera publicación tras ser vinculado con Real Madrid

Díaz suena para reemplazar a Vinicius Jr. en Real Madrid. (Foto: archivo particular y Getty Images)

Lejos de distraerse por el rumor que se instaló sobre reemplazar a Vinicius Jr. en Real Madrid, la primera publicación de Luis Díaz después de ser vinculado con el equipo ‘Merengue’ fue una historia en Instagram presumiendo que fue elegido como el mejor jugador del mes (noviembre) en el Bayern Múnich. Más que nunca, el extremo de la Selección Colombia está enfocado en su presente con el equipo alemán.

Luis Díaz suena para reemplazar a Vinicius Jr en Real Madrid. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

Con estos jugadores pelearía Luis Díaz para reemplazar a Vinicius Jr. en Real Madrid

El portal partidista del Real Madrid ‘Defensa Central’ no solo informó que Luis Díaz fue vinculado con el equipo español, también dio los siguientes nombres como los jugadores con los que ‘Lucho’ tendría que competir para reemplazar a Vinicius Jr: Erling Haaland, Désiré Doué, Michael Olise, Kenan Yildiz y Bukayo Saka.

