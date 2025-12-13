¿Vuelve a Barcelona SC? Allen Obando dejará Inter Miami y así está su futuro

Este sábado 13 de diciembre de 2025 se confirmó que Allen Obando ya no será jugador del Inter Miami para la siguiente temporada. El delantero ecuatoriano no tuvo la mejor adaptación a la MLS y ahora tendrá que decidir su futuro para los siguientes meses.

Obando ya no pertenecería a Barcelona SC, ya que el jugador ecuatoriano, como informó el mismo club, fue vendido a grupo Atlético de Madrid que lo prestó al Inter Miami. Entonces, su futuro depende de una decisión de este grupo empresarial.

Está la posibilidad de volver a ceder al ecuatoriano a otro equipo, que ahora forme parte de la estructura, o a su vez que regrese a Ecuador a jugar en algún equipo que le asegure minutos. El joven goleador no pudo dar el salto de calidad necesario para su carrera.

Obando es considerado uno de los delanteros del futuro de Ecuador, pero sin minutos, ya el goleador incluso está perdiendo espacio en la Selección de Ecuador, ante otros nombres como el de Jeremy Arévalo que en el último mes tuvo una gran irrupción en el fútbol mundial.

Allen Obando celebró el título de campeón con el Inter Miami. (Foto: GettyImages)

En este contexto, son horas claves para decidir donde podrá volver a jugar Allen Obando. En Barcelona SC le abrirían nuevamente las puertas, no obstante, todo depende de la decisión de Ismael Rescalvo y de cómo se conforme la plantilla para la siguiente temporada.

Los números de Allen Obando en Inter Miami

En todo su paso por el Inter Miami, Allen Obando apenas pudo jugar un total de 7 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles. El jugador ecuatoriano apenas sumó en cancha poco más de 180 minutos, siendo una cantidad mínima para toda la temporada.

