La confesión de Aguerre, arquero del DIM, sobre Edwin Cardona que nadie esperaba en el fútbol colombiano

Fue la gran figura de la final de ida de la Copa Colombia 2025 entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, de eso no hay dudas. Washington Aguerre no solo sorprendió con un partidazo, también hizo una confesión sobre Edwin Cardona que nadie esperaba en el fútbol de Colombia.

Aguerre y la polémica han ido de la mano en su primer año en el DIM, y justo antes del primer partido ante Nacional en la final de la Copa Colombia, fue expulsado por un cruce con Matheus Uribe en la penúltima fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025.

Luego de una nueva polémica con un jugador de Atlético Nacional y una actuación que lo tuvo como la gran figura de la final de ida de la Copa Colombia con una calificación de 7.2 puntos según la aplicación ‘BeSoccer’, nadie esperaba que Washington Aguerre hiciera la confesión que hizo sobre Edwin Cardona. ¿Está cambiando?

Washington Aguerre y una confesión sobre Edwin Cardona que sorprendió a todos

Aguerre habló sobre el tipo de jugador que es Cardona. (Foto: Vizzor Image)

Al ser interrogado por la atajada más difícil que tuvo en el 0-0 entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional en partido de ida de la final de la Copa Colombia, Aguerre no solo eligió el tiro libre que le sacó a Cardona, también dio unas palabras sobre el ’10’ verdolaga que sorprendieron a todos. “La de Cardona porque estaba tapado. Él es un jugador de mucha calidad, eligió bien el palo, aguante hasta lo último y nada, pude ayudar al equipo en ese remate”, confesó el arquero uruguayo del DIM.

¿Cuándo es la final de vuelta de la Copa Colombia 2025 entre Atlético Nacional y el DIM?

A pesar de que no aprovecharon la ventaja de estar jugando en condición de local, Nacional dejó mejores sensaciones que Deportivo Independiente Medellín de cara a la final de vuelta de la Copa Colombia 2025, que se jugará el miércoles 17 de diciembre a las 7:30 P.M. en el estadio Atanasio Girardot.

