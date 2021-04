¡Llegó el momento! Sony anuncia fecha de lanzamiento y precio de la PS5 en China

Sí, puede que en gran parte del mundo la PlayStation 5 ya se encuentre en tiendas y en muchos hogares, con millones de gamers disfrutando ya de la consola. Pero claro, China no es como gran parte del mundo; el país oriental siempre es muy particular y recién este mes de mayo los jugadores podrán conseguir la consola de nueva generación de Sony.

La compañía dio a conocer que la consola llegará a China, uno de los pocos países del mundo en los que aún no se ha lanzado, el próximo 15 de mayo, y lo hará con sus dos versiones: la PS5 Standard y la PS5 Digital Edition, las cuales tendrán un valor base que será el siguiente:

• PS5 Standard: 3,899 Yuanes

• PS5 Digital Edition: 3,099 Yuanes

La diferencia entre ambas consolas es que la primera cuenta con lector de disco, mientras que la segunda sólo admite juegos descargados desde la PS Store o descargados vía código.

También hay que destacar que tan sólo habrá 12 juegos disponibles de la PS Plus Collection para descargar en China, ya que el resto no están habilitados. Estos juegos son:

• Final Fantasy XV

• Gravity Rush 2

• Hardcore Mecha

• Helldivers: Dive Harder Edition

• Horizon Zero Dawn / Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds

• Journey

• The Last Guardian

• LittleBigPlanet 3

• Loco Roco Remastered

• Ratchet & Clank

• Tearaway

• WipEout Omega Collection

La PS5 lleva 7,8 millones de unidades vendidas a lo largo y ancho del mundo y será interesante ver cómo ese número se eleva con la apertura de las ventas en China, aunque claro, es un país muy reservado y no tendremos datos reales del registro de ventas hasta dentro de un buen tiempo.

Lee También