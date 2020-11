Obtén el Paquete de Armas de Nuketown gratis con CoD: Black Ops Cold War

Disponible ahora en Black Ops Cold War, el Paquete de Armas de Nuketown es un conjunto de 10 elementos que incluye un proyecto épico de escopeta, media docena de amuletos de armas de maniquí y algunos otros elementos que te ayudarán a preparar tus armas y perfil para la llegada de Nuketown '84.

Aunque este paquete es independiente de ese mapa, que se lanzará el 24 de noviembre (gratis para todos los jugadores), es imprescindible para los jugadores que quieran hacer declaraciones explosivas en el Multijugador, Zombis o en la próxima evolución de Warzone™ cuando comience la Temporada Uno el 10 de diciembre.

Cómo canjear

Como agradecimiento especial a todos los que jugaron Black Ops Cold War desde su lanzamiento, todos los jugadores que iniciaron sesión desde la salida del juego el 13 de noviembre hasta las 10 a.m. hora del pacífico del 20 de noviembre recibirán automáticamente el Paquete de Armas de Nuketown. Encontrarás todos sus artículos esperándote en el juego antes del 20 de noviembre a las 12 p.m. hora del pacífico, muy por delante del debut de Nuketown ‘84 el 24 de noviembre.

El Paquete de Armas de Nuketown también se incluirá con cada compra de Call of Duty: Black Ops Cold War desde ahora hasta el 4 de diciembre a las 2 a.m. hora del pacífico, lo que hace que esta temporada del Black Friday sea un buen momento para saltar a la próxima generación de combate global si aún no la has experimentado. Siempre y cuando inicies sesión y juegues antes del 4 de diciembre, recibirás este paquete además de las recompensas específicas de la edición incluidas con tu compra.

¿Qué hay dentro del Paquete de Armas de Nuketown?

Prepárate para infiltrarte en Nuketown ’84 (o en cualquier operación en multijugador o zombis) con estos 10 elementos:

Proyecto Épico de Escopeta "Last Stop":

Seis Amuletos de Armas:

Pegatina de "Test Subjects":

Hazles saber a tus enemigos que estás listo para usar armas nucleares con la pegatina de "Test Subjects", que se puede colocar en la mayoría de las armas del armero. Emblema Legendario "Nuketown" y la Tarjeta de Visita "Omnibus": Mejora tu perfil de jugador con algunas imágenes clásicas de Nuketown a través del emblema legendario "Nuketown" y la tarjeta de visita "Omnibus".

Nota: cuando Warzone haga la transición el 10 de diciembre al comienzo de la Temporada Uno, todos estos elementos estarán disponibles para su uso en tus equipos y perfil.

