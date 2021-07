PlayStation anuncia un nuevo State of Play, pero no esperes grandes revelaciones

Los rumores eran ciertos, PlayStation sí tenía en vistas un nuevo evento propio luego de su ausencia en la E3 2021, pero no será lo que los fanáticos esperaban. El evento que anunciaron para más adelante ésta misma semana no mostrará la gran cosa, y se enfocará en juegos indies y en Deathloop.

También lee:

• PlayStation abre sus Ofertas de Fin de Semana: hasta 92% OFF en NBA 2K21, FIFA 21, y más

A diferencia de lo que se imaginaba, con revelaciones sobre los próximos títulos desarrollados por PlayStation Studios (God of War Ragnarok, Horizon: Forbidden West, etc), desde Sony dejaron en claro los focos de su nuevo State of Play que veremos este jueves.

Fecha y Hora para el State of Play

El State of Play de Sony se llevará a cabo este jueves 8 de julio en el siguiente horario en los respectivos países:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 16:00hs

• Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 17:00hs

• Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 18:00hs

• Estados Unidos: 17:00hs (zona ET) / 14:00hs (zona PST)

• España: 23:00hs

¿Qué podemos esperar?

Tal y como confirmaron en su publicación del PlayStation Blog, el nuevo State of Play contará con una duración aproximada de 30 minutos, y estará enfocado en entregarnos novedades y actualizaciones de estudios independientes y terceros. Es decir, no habrá nada de PlayStation Studios.

Además, podremos ver un tour por "Blackreef Island", el mapa central de Deathloop, el nuevo juego de Bethesda. Allí se podrá apreciar las habilidades de sigilo de Cole y también su gran poderío de armas en este nuevo título.

Y por tercera vez repetimos: no habrá novedades sobre el nuevo God of War, Horizon Forbidden West o la próxima generación de PlayStation VR en este showcase. Sin embargo, desde Sony dejaron la puerta abierta para los próximos meses y un nuevo evento con noticias sobre estos juegos.

Lee También