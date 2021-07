PlayStation abre sus Ofertas de Fin de Semana: hasta 92% OFF en NBA 2K21, FIFA 21, y más

Ya estamos en pleno fin de semana, y puede ser que estés buscando algo nuevo para jugar. En ese caso, PlayStation te tiene cubierto. Sony inauguró las Ofertas de Fin de Semana en su PS Store, y esta vez se traen algunos juegos espectaculares para disfrutar a hasta 92% OFF. A continuación te contamos los más destacados.

FIFA 21

La Edición Estándar del juego deportivo para PS4 y PS5 está descontado un 83%, dejándolo a solo U$S9,99. Tiene la ventaja de no solo estar a un precio muy barato, sino que también se podrá jugar en ambos sistemas. Es una oportunidad perfecta para disfrutar estos últimos meses hasta que salga FIFA 22.

Tres juegos de Ubisoft

Los tres últimos lanzamientos de Ubisoft están presentes en las ofertas. Assassin's Creed Valhalla a 40% OFF queda en U$S35,99; Watch Dogs Legion a 67% OFF queda en U$S19,79; e Immortals Fenyx Rising a 60% OFF queda en U$S23,99. También están presentes las ediciones mejoradas de todos estos juegos, y sus pases de temporada.

NBA 2K21

La edición base del juego está a tan solo U$S4,79, luego de que haya sido rebajada al 92%. Para quienes quieran disfrutar su versión next-gen, en PS5 está a U$S19,59, luego de que haya sido descontado un 72%.

Trilogía Mafia

¿Por qué comprar un solo juego cuando se pueden comprar tres? Las ediciones definitivas de estos tres sandbox están juntas en este paquete que sale U$S32,99, tras un descuento del 45%. Decenas de horas de crimen, traición, y diversión.

