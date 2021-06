PlayStation inaugura sus Descuentos Dobles con más de 240 juegos en oferta

Junio no es solo un mes lleno de eventos de videojuegos como E3 2021 y Summer Game Fest, sino que también aparecen montones de ofertas de distintas tiendas y empresas. En este caso es PlayStation quien inauguró una nueva edición de Descuentos Dobles.

Esta promoción se caracteriza por convenirle especialmente a los usuarios de PS Plus, ya que estos conseguirán el doble de descuento de todos los juegos que participan.

Mientras que los usuarios sin PS Plus pueden disfrutar de juegos como Far Cry 5 a 40% OFF, Borderlands 3 a 33% OFF, y Watch Dogs Legion a 30% OFF, aquellos con la membresía activa accederán al doble de descuento. En total, hay 245 juegos en la promoción.

La oferta de Descuentos Dobles estará disponible hasta el 23 de junio.

