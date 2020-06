Project CARS 3: vea el tráiler del nuevo juego de carreras para todas las consolas

Por años, los videojuegos de coches han estado dominados bajo títulos como F1, Need For Speed, Forza Motorsport o Gran Turismo. Sin embargo, pronto llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC un nuevo título que promete mucho luego de haber presentado un tráiler con las gráficas que traerá esta nueva producción: Project CARS 3.

Project CARS 3 (Community Assisted Racing Simulator) ya tuvo una primera versión en el año 2015 y ahora viene un titulo fresco con muchísimas novedades que prometen llevar la experiencia de la velocidad en consolas a otro nivel. Tendrá diversos modos de jugabilidad para aumentar la diversión y un sinnúmero de aventuras a bordo de los coches más veloces del mundo.

Por supuesto, habrá modo carrera, multijugador, personalización de nuestros coches y muchos elementos más que prometen diversión en cada carrera y una experiencia visual totalmente renovadora. El juego es producido por Slightly Mad Studios y será distribuido por Bandai Namco.

A continuación, puedes observar el tráiler de este nuevo título de automóviles que llega a la industria:

