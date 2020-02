The Sims festejarían sus 20 años con The Sims 5 ¡Online!

Pleno 2020 y la comunidad de The Sims no para de crecer. Los fanáticos de esta saga de simuladores que hoy está en un gran lugar con las constantes actualizaciones y expansiones para The Sims 4 ya se han organizado de una muy buena manera para poder compartir sus propios mundos con el resto de los jugadores.

Esto implica que, poco a poco, se vaya generando cierta competencia entre los jugadores, no deportiva o como rivalidad, pero sí a modo de comparación y esta, según Electronic Arts, es una de las claves para que un modo online triunfe.

El CEO de EA, Andrew Wilson, habló recientemente sobre la posibilidad de que pronto retorne la experiencia de The Sims Online, que de 2002 a 2008 estuvo activa con servidores dedicados, pero que hace más de una década que los jugadores no pueden experimentar.

"The Sims cumplirá 20 [años] la próxima semana", dijo Wilson en una revelación de ganancias de EA. "El equipo de Maxis continúa entregando una increíble innovación y contenido creativo para una comunidad en constate crecimiento global. Cuando pensamos en The Sims, pensamos en la motivación que lleva a elegir un juego. Inspiración, escape, interacción social, creación, mejora personal, competición. Lo que The Sims ha hecho es enfocarse en la motivación de inspiración, escape, creación y mejora persona y no tanto en interacción social y competición", reflexionó Wilson.

"Sin embargo, con el paso de los años la comunidad Sims creció y continúa haciéndolo con las diferentes plataformas sociales que conectan a los jugadores y les permiten compartir lo que hacen dentro y alrededor del juego. Vemos que eso genera una naturaleza de competición en The Sims con la gente que compara y contrasta. No es una competición en el sentido del deporte, pero en como crean y qué crean y cómo usan su imaginación y lo que pueden construir dentro del universo de Sims", continuó.

Entonces, ¿Cómo se verá la nueva generación de The Sims?, a Wilson le gustaría ver un juego con compatibilidad entre plataformas, con una nube de vecindarios para visitar, elementos que estuvieron presentes en The Sims Online, desde 2002 hasta 2008.

"Maxis sigue pensando en la nueva generación de The Sims -compatibilidad entre plataformas y un mundo en nube de un vecindario, mientras nos mantenemos fieles a nuestras motivaciones de inspiración, escape, creación y mejora personal-, con una mayor interacción social y competencia, como las que estuvieron presentes en The Sims Online tantos años atrás. Esperamos que esto se convierta en parte de la experiencia de The Sims en los próximos años", cerró el CEO de Electronic Arts.

The Sims Online no desentonó en una época donde todavía el Internet no se había globalizado de la manera que hoy permite interactuar con el resto del mundo, por lo que un The Sims 5 que permita jugar en consolas, PC y móviles, mientras te da la posibilidad de ingresar en un mundo online y visitar a tus amigos sería realmente un juego épico que EA intentará entregar en el futuro.

