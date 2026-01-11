El equipo de LaLiga que se ”reforzará” con una de las estrellas de la Copa Africana de Naciones

La Copa Africana de Naciones le está permitiendo sacar conclusiones al fútbol europeo, que siempre observa este tipo de torneos para ajustar conceptos con los jugadores que ya tiene en sus terrenos o para acaparar nuevos talentos. Tal es el caso de Akor Adams, clave en el camino de Nigeria que ahora se topará con el local Marruecos en la Semifinal (miércoles 14 de enero).

Resulta que el atacante del Sevilla suma dos goles y dos asistencias. Uno de los últimos tantos fue en la victoria trascendental 2 a 0 sobre Argelia en los Cuartos de Final (el otro lo anotó Victor Osimhen). De esta manera, se ubica noveno en la tabla de goleadores de la competencia continental (el líder es Brahim Díaz con 5 anotaciones en 5 partidos).

Y al respecto de este escenario auspicioso para Akor Adams, el que se ilusiona es Matías Almeyda, entrenador del conjunto andaluz, que ya espera con ansias su retorno de la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025/2026, pues le hacen falta goles para repuntar en la clasificación del campeonato de la primera división del fútbol español.

“Ojalá sea ídolo. Creo que los ídolos no se construyen en tres partidos. Está teniendo un buen rendimiento en una copa dura, difícil, jugando en otro sistema que puede que le encaje mejor. Juega al lado de uno de los mejores delanteros que hay y que lo habilita muchísimo”, comentó el estratega argentino, que devela que está tomando nota de los resultados que está teniendo dentro de un esquema diferente al que emplea en el Sevilla.

En esa misma línea, Almeyda, en la conferencia de prensa previa al duelo con el Celta de Vigo, admitió que echa de menos a Adams: ‘‘Me pone contento porque Akor es una gran persona y es un gran profesional que escucha, que quiere aprender. Esperemos cuando regrese tenerlo en esa forma y que nos rinda como está rindiendo para su país. Nos pone a todos contentos y a la vez lo extrañamos porque nos hace falta acá“.

Sevilla necesita de un triunfo vs. Celta de Vigo

El presente del Sevilla puede cambiar considerablemente si este lunes vence al Real Celta de Vigo. Es que hasta la fecha 18 el equipo de Matías Almeyda asoma en el puesto 14 de la tabla de LaLiga con 20 unidades, solo 3 por encima de la zona del descenso. Pero si llega a ganar al conjunto gallego podría saltar al noveno escalón, con algo más de oxígeno en su lucha por la permanencia.

