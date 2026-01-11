Endrick: de su mensaje a Carlo Ancelotti a su deseo para Brasil en la Copa del Mundo 2026

La temporada ingresó en una etapa clave para muchos futbolistas que se están jugando su cupo para participar de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tal es el caso de Endrick, que sin lugar en el Real Madrid de Xabi Alonso decidió pegar el salto (a préstamo) al Lyon de la Ligue 1 de Francia, para aumentar sus chances de ser convocado.

Claro, es que la última vez que formó parte de la Verdeamarela fue en marzo del 2025, para los compromisos con Colombia y Argentina por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas. Desde entonces, por lesión o porque justamente apenas jugaba en el Merengue (solo sumó 99 minutos en los primeros 6 meses de la temporada 2025/2026), no volvió a ser incluido.

“Tenía muchas ganas de volver a jugar, porque jugar es lo que me permite hacer realidad mis sueños. Quiero demostrar que estoy plenamente recuperado, que sigo aprendiendo y que puedo dar más de lo que Ancelotti vio de mí en el Real Madrid”, comentó Endrick, que puso el foco en la Copa del Mundo que comenzará el próximo 11 de junio.

En ese mismo sentido, en conversación con el sitio oficial de la FIFA, el atacante de tan solo 19 años admitió que su objetivo central, en la actualidad, es meterse en la nómina de los 26 jugadores que representarán a Brasil en Estados Unidos, México y Canadá 2026: ”La Copa Mundial es el gran sueño de todo jugador, y seguirá siendo el mío hasta el final de mi carrera. Quiero disputar varias”.

Para cerrar, señaló que la Pentacampeona debe mentalizarse en ser el seleccionado que celebre el 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey: “Como brasileño, lo único en lo que puedo pensar es en el título. Tenemos que ganar la Copa Mundial de nuevo, no importa quién marque el gol de la victoria o alce el trofeo”.

Endrick y su debut en el Lyon

Este domingo 11 de enero se espera que sea el debut de Endrick en el Lyon. El conjunto que comanda Paulo Fonseca enfrentará al LOSC por los 16vos de Final de la Copa de Francia. En tanto que su estreno en la Ligue 1 se estima que se pueda desarrollar el domingo próximo ante Stade Brestois en el Groupama Stadium de Décines-Charpieu.

