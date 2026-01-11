Es verdad que varios de los futbolistas del Atlético de Madrid están bastante por debajo de su nivel, por lo menos, en lo que va de la temporada 2025/2026. Los resultados son la mejor prueba de ello: se ubica cuarto en LaLiga con 38 unidades (dejó 19 en el camino) a 11 de líder Barcelona, fue eliminado de la Supercopa de España por el Real Madrid y en la Champions League se coloca octavo, arañando de momento la clasificación directa a los Octavos de Final.

Y si bien esto corresponde a falencias propias, ciertas decisiones externas tampoco lo ayudan a que le cambie el panorama. Por eso, la directiva del conjunto colchonero pegó el grito en el cielo al enterarse del cronograma de la fecha 21 del campeonato español, puesto que sus futbolistas contarán con menos horas de descanso de las previstas.

Resulta que el Atlético de Madrid se enfrentará al Bodo/Glimt en el Estadio Metropolitano el miércoles 28 de enero a las 21:00 horas CET por la última jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Y retomará su actividad por LaLiga ante el Levante el domingo 31 del mismo mes a las 18:30 en el Estadio Ciutat de València (es decir, le debe sumar el viaje hacia la Comunidad Valenciana).

En concreto, el Rojiblanco tendrá menos de 67 horas de descanso entre la terminación de su duelo con el elenco noruego por la Liga de Campeones de Europa y el inicio del choque por el certamen doméstico ante el equipo de Valencia. Cabe mencionar que FIFPro remarca que por ley los jugadores deben tener, por lo menos, 72 horas de descanso entre un compromiso y el otro.

El ajetreado calendario del Atlético de Madrid en la segunda quincena de enero

El Atlético de Madrid afrontará grandes definiciones en poco más de dos semanas. Por empezar, este martes 13 de enero chocará con el Deportivo La Coruña en los Octavos de Final de la Copa del Rey (el que gane avanzará a los Cuartos de Final, pautados por la Real Federación Española de Fútbol entre el 3 y el 5 de febrero).

Luego, en lo que a la Champions Legue se refiere, se medirá al Galatasaray en Estambul el miércoles 21 y al Bodo/Glimt en el Estadio Metropolitano el 28. Tras estos dos juegos sabrá si clasifica directamente a los Octavos de Final o si tendrá que disputar los Play Off.

En tanto que por LaLiga chocará con Alavés el domingo 18, con Mallorca el 25 y una semana después con el Levante. Con estos tres partidos buscará acortar distancias con Real Madrid y Barcelona o cuanto menos mantenerse. En caso de que vuelva a dejar puntos en el camino, ya se despedirá de la lucha por el título nacional.

En síntesis

Atlético de Madrid tendrá menos de 67 horas de descanso entre la Champions y LaLiga.

El equipo jugará contra Bodo/Glimt el 28 de enero y ante Levante el 31.

FIFPro exige 72 horas de reposo, cifra que no se cumplirá en la fecha 21.