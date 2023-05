Llega el parche 1.1.1 a Zelda: Tears of the Kingdom – Qué novedades trae

Algo que todo jugador de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se va dando cuenta mientras se adentra en esta fantástica nueva entrega, es la enorme dimensión de todo el contenido que ofrece. La nueva aventura de Link en Hyrule y por los cielos nos tiene atrapados a todos, pendientes de todo tipo de novedades que puedan salir sobre el juego.

En este caso, hablamos de que Nintendo ya lanzó el parche 1.1.1 para el nuevo título de Zelda. Se trata de la primera actualización del juego, obviando la del día uno que salió junto a su lanzamiento. A continuación te contamos sobre todo lo que tienes que saber de esta nueva versión.

Qué novedades trae el parche 1.1.1 a Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo afirmó que este parche trae varios cambios que mejoran la experiencia que ofrece el juego, aunque no entraron en detalles sobre cuáles serían. Lo único que se sabe en específico es que mejora su rendimiento y arregla algún que otro bug, pero como es costumbre la compañía no contó más que eso.

Sí han notado los jugadores que se arregló un bug que no permitía a los jugadores progresar con la misión “La puerta cerrada”, por lo que si eras uno de los que tenía ese problema en particular, te recomendamos que descargues la actualización cuanto antes para solucionarlo.