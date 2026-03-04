Jugadores malos en sus clubes, pero grandes figuras en la Selección

No importa el club en el que jueguen ni la liga en la que compitan: cuando se trata de defender los colores de su país, algunos futbolistas encuentran un nivel que rara vez exhiben en el día a día. La presión cambia, el contexto cambia, la táctica cambia… y ellos también cambian. Lo que en sus clubes suele ser duda, irregularidad o falta de continuidad, en la selección se transforma en liderazgo, personalidad y capacidad en momentos decisivos.

En la última década la diferencia se volvió aún más evidente con la aparición de estrellas que conviven con críticas permanentes en el plano doméstico, mientras se erigen como referentes indiscutidos en sus selecciones. En este ranking, seleccionamos a los 20 jugadores que claramente rinden mejor en su selección que en sus clubes, una lista que mezcla nombres globales que levantan su nivel cada vez que representan a su país. Descúbrelos!

Álvaro Morata

A lo largo de su carrera, Álvaro Morata ha sido uno de los delanteros más cuestionados del fútbol europeo. En clubes de élite como Real Madrid, Chelsea, Juventus y Atlético de Madrid vivió una montaña rusa de rendimientos, alternando rachas goleadoras con largos periodos de irregularidad y una presión mediática constante. Esa inconsistencia lo convirtió en un futbolista que nunca terminó de consolidarse como figura estable en ningún proyecto.

Sin embargo, cuando viste la camiseta de la selección española, Morata parece liberarse de ese peso. Con La Roja mantiene una eficacia mucho más alta, se siente parte de un sistema que potencia sus movimientos y aparece en partidos claves de Eurocopas y Mundiales. Su presencia en el área, su lectura de juego y su capacidad asociativa fluyen con naturalidad, convirtiéndolo en un delantero mucho más confiable que en su recorrido a nivel clubes.

Joel Campbell

Campbell es un caso emblemático para el fútbol centroamericano: un jugador que brilló en la selección de Costa Rica mientras su carrera en clubes se movía entre préstamos, inconsistencias y pasos intermitentes por distintas ligas. Ni en Arsenal ni en Villarreal, ni en Betis ni en León logró establecerse como protagonista principal, acumulando temporadas irregulares y roles secundarios.

En la selección costarricense, en cambio, Campbell encontró siempre su hábitat natural. Desde el histórico Mundial 2014 hasta las posteriores eliminatorias, se convirtió en un futbolista clave por su velocidad, desequilibrio y capacidad para aparecer en momentos decisivos. Su liderazgo y su impacto emocional en el equipo lo transformaron en pieza imprescindible, muy por encima del rendimiento que mostró en sus diversos clubes.

Olivier Giroud

La carrera de Olivier Giroud en clubes ha sido siempre respetable, pero lejos de la dimensión que alcanzó con la selección francesa. En Arsenal y Chelsea tuvo momentos destacados, pero también largos periodos como suplente o delantero de recambio, sin la consideración de estrella que suelen tener otros goleadores europeos. Su perfil de atacante de apoyo muchas veces lo dejó en segundo plano en sus equipos.

Con Francia, sin embargo, Giroud se convirtió en una leyenda. Campeón del mundo, máximo goleador histórico de su selección y figura táctica indispensable para Didier Deschamps, ofreció un rendimiento muy superior al mostrado a nivel clubes. Su inteligencia para jugar de espaldas, liberar espacios y conectar con los mediapuntas encontró su máximo esplendor en el combinado nacional, donde fue protagonista de grandes campañas a pesar de la etiqueta de delantero poco vistoso.

Memphis Depay

En clubes, Memphis Depay ha vivido una carrera irregular que combina picos altísimos con etapas decepcionantes. Su paso por el Barcelona y el Atlético de Madrid es el mejor ejemplo: llegó con cartel de figura, pero entre lesiones y falta de continuidad nunca pudo consolidarse como líder ofensivo. A pesar de su talento, nunca terminó de convertirse en la estrella estable que muchos preveían en su juventud.

Lo contrario ocurre cuando viste la camiseta de la selección neerlandesa. Con los Países Bajos, Depay es un delantero completo: participa en la creación, marca goles, asiste y se vuelve un futbolista imprevisible para cualquier defensa. Es uno de los máximos goleadores históricos de su país y pieza clave en eliminatorias y Eurocopas, mostrando una versión mucho más firme y confiable que en su trajinar por los clubes europeos.

Xherdan Shaqiri

Shaqiri es uno de esos futbolistas que, pese a su enorme talento, nunca logró sostener regularidad en los grandes clubes europeos. En Bayern, Inter o Liverpool dejó destellos de calidad, golazos y apariciones aisladas, pero casi siempre desde roles secundarios. Entre lesiones y falta de continuidad, su impacto a nivel clubes quedó muy por debajo de lo que prometía su potencia y su zurda privilegiada.

Algo completamente distinto ocurre cuando se pone la camiseta de Suiza. En Mundiales y Eurocopas, Shaqiri siempre aparecía en los momentos clave, ya sea marcando goles importantes o liderando ofensivamente a un equipo que depende mucho de su imaginación. Su producción en torneos grandes habla por sí sola: marcó en tres Copas del Mundo consecutivas y se transformó en uno de los referentes históricos de su selección, mostrando una consistencia que nunca logró en ningún club.

Christian Pulisic

La carrera de Pulisic en clubes ha sido una montaña rusa. En Chelsea llegó con la etiqueta de futuro crack, pero entre lesiones y cambios de técnico nunca pudo asentarse. Alternó partidos brillantes con largos periodos de irregularidad, hasta quedar relegado en la rotación. Incluso su llegada al Milan lo encontró intentando recuperar protagonismo después de varias temporadas decepcionantes en Inglaterra.

Con la selección de Estados Unidos, en cambio, Pulisic se transforma en figura absoluta. Asume el rol de líder, aparece en las finales y sostiene un nivel que rara vez se le ve en clubes. En la Nations League, en eliminatorias y en torneos regionales fue decisivo, aportando goles, conducción y presencia ofensiva constante. Su impacto es tan grande que, mientras en clubes aún se debate su techo, en el equipo nacional ya es uno de los mejores jugadores estadounidenses de su historia reciente.

Fabián Ruiz

El caso de Fabián Ruiz es el de un futbolista talentoso que nunca terminó de asentarse en los grandes escenarios del fútbol de clubes. Tras un buen despegue en el Napoli, llegó al PSG con expectativas enormes, pero su rol quedó siempre desdibujado entre múltiples cambios tácticos, competencia feroz y poca claridad sobre su función ideal. Su impacto en París ha sido discreto, perdiendo continuidad y peso específico en el mediocampo.

La historia cambia cuando se pone la camiseta de España. En la selección, Fabián recupera la confianza, participa más activamente en la construcción del juego y encuentra espacios en los que su visión y su toque fino pueden aparecer. Luis Enrique primero y De la Fuente después lo utilizaron como un engranaje que aporta claridad y equilibrio, mostrando una versión más serena y determinante que rara vez sostiene en sus clubes.

Enner Valencia

A nivel clubes, Enner Valencia vivió una carrera irregular en Europa: entre West Ham, Everton y pasos intermitentes por ligas menores nunca consiguió consolidarse como un delantero de élite. Su nombre siempre apareció rodeado de expectativas que luego se diluían con temporadas discretas o falta de continuidad, lejos de las comparaciones que alguna vez lo proyectaron más alto.

Pero con la camiseta de Ecuador, Valencia es un goleador implacable. Se convirtió en el máximo artillero histórico del país y figura en Mundiales, donde ha marcado goles decisivos y sostenido al equipo en momentos clave. Su rendimiento en Qatar 2022 confirmó esa dualidad: mientras en clubes mantiene altibajos, en la selección siempre fue un líder absoluto, referencia ofensiva y símbolo emocional del fútbol ecuatoriano.

Adrien Rabiot

La trayectoria de Rabiot en clubes estuvo marcada por fluctuaciones constantes. En PSG pasó de promesa a conflicto y salida turbulenta, y en Juventus alternó partidos sólidos con largos tramos de poca influencia (se fue como jugador libre). Su juego, elegante pero irregular, hizo que su rendimiento nunca terminara de estabilizarse en un nivel acorde a lo que se espera de un mediocampista de su categoría.

Con Francia la historia cambia. Rabiot encontró un rol claro en el esquema de Didier Deschamps y, lejos del ruido mediático, se consolidó como un volante confiable en los torneos grandes. En la Eurocopa y en el Mundial mostró versiones más maduras y consistentes, leyendo mejor los tiempos del equipo y aportando equilibrio. Mientras en clubes muchas veces queda diluido, en la selección aparece como pieza estructural.

Hakim Ziyech

Su llegada al Chelsea parecía el salto definitivo que lo consagraría en la élite europea, pero el tiempo demostró lo contrario. Entre lesiones, falta de adaptación y un contexto táctico que no lo favoreció, Ziyech nunca logró ofrecer en la Premier el nivel que lo había convertido en figura del Ajax. Sus etapas más recientes repitieron el patrón: destellos intermitentes, pero sin continuidad.

En Marruecos, sin embargo, Ziyech es la brújula creativa del equipo. Su zurda encuentra precisión, su influencia crece y su capacidad para desequilibrar se multiplica. El Mundial de Qatar, con Marruecos alcanzando las semifinales por primera vez en la historia, lo mostró en plenitud: liderazgo, claridad en la toma de decisiones y actuaciones que confirmaron que su mejor versión aparece siempre con la selección.

Mario Götze

La carrera de Mario Götze en clubes siempre estuvo atravesada por un contraste doloroso entre su talento precoz y la irregularidad que lo acompañó después. Tras irrumpir como una de las joyas del Borussia Dortmund, su paso al Bayern nunca terminó de consolidarlo, y con el tiempo su rendimiento se diluyó entre lesiones, problemas físicos y etapas en las que perdió protagonismo. Incluso su regreso al Dortmund no lo devolvió al nivel que alguna vez lo proyectó como futuro Balón de Oro.

En la selección alemana, en cambio, Götze quedará para siempre asociado a uno de los momentos más grandes de la historia del fútbol de su país: el gol en la final del Mundial 2014. Aunque su participación posterior en torneos internacionales fue más limitada, esa actuación resume a la perfección esta dualidad: mientras en clubes quedó lejos de la expectación inicial, con Alemania alcanzó el punto más alto de su carrera y se inscribió para siempre en la memoria colectiva.

Gonzalo Montiel

Montiel lo ganó todo en River Plate, aparte fue actor secundario en la imagen más icónica de la final más grande en la historia de la Copa Libertadores (triunfo ante Boca Juniors en el Santiago Bernabeu) y a continuación se fue a jugar a Europa como corresponde a un jugador de su talla. El problema es que, durante más de cuatro temporadas, nunca pudo adaptarse al fútbol europeo. Y no es que el lateral derecho argentino haya llegado a un club gigante donde sea difícil entrar en el 11 inicial, sino al Sevilla, el peor Sevilla del Siglo XXI.

A raíz de esto, se marchó a la Premier League, pero en el Nottingham Forrest tampoco pudo ganarse la titularidad. Estamos hablando del mismo Gonzalo Montiel que fue titular en las finales de la Copa América 2021 y 2024, además de ser el encargado de patear el penal decisivo ante Francia, en la gran final de la Copa del Mundo de Qatar, que le dio el título a su país.

Ferrán Torres

Es uno de esos futbolistas cuyo potencial parece más evidente en la selección que en sus clubes. En Manchester City no logró ganarse un lugar estable y en Barcelona ha vivido una etapa marcada por altibajos, disputando minutos sin terminar de consolidarse como titular. Su irregularidad frente al arco y algunos tramos de bajo impacto ofensivo han hecho que su versión en clubes todavía sea un proyecto en construcción.

En España, en cambio, Ferrán se convierte en un delantero mucho más confiable. Los entrenadores lo potenciaron al máximo, y sus goles en la Nations League, en eliminatorias y en la Eurocopa mostraron una capacidad para aparecer en momentos importantes. Tiene una eficacia notable con la selección y una claridad para jugar en el sistema de juego que no siempre logra trasladar a sus equipos. Ese contraste es tan evidente que su mejor versión, hasta ahora, sigue siendo la de La Roja.

Memo Ochoa

Ochoa es probablemente uno de los casos más emblemáticos del fútbol latinoamericano. Su trayectoria en clubes fue siempre irregular: alternó etapas en buenas ligas europeas con otras en las que peleó descensos, sufrió goleadas o simplemente no pudo mostrar un rendimiento estable. Aunque tuvo momentos destacados en Francia y España, nunca se afianzó como uno de los grandes arqueros de la élite.

Con la selección mexicana, la historia es completamente diferente. Memo se agranda en cada Mundial, donde suele firmar actuaciones memorables que lo convirtieron en un símbolo del Modo Selección. Desde sus salvadas heroicas ante Brasil en 2014 hasta su regularidad en Rusia 2018 y Qatar 2022 (le atajó un penal a Lewandowski), el arquero se transformó en un referente emocional y técnico del Tri.

Gianluigi Donnarumma

Donnarumma pasó de ser el arquero adolescente más prometedor del mundo a vivir un contraste marcado entre clubes y selección. Su salida del Milan y su llegada al PSG lo pusieron bajo un nivel de escrutinio enorme, y sus errores visibles en París lo expusieron a críticas constantes. Aunque sigue siendo un portero de enorme calidad, su rendimiento en clubes ha sido irregular y muchas veces quedó cuestionado por fallas puntuales en momentos clave. Veremos cómo concluye su historia en otro gigante como Manchester City.

En Italia, sin embargo, Donnarumma es otra historia. Su actuación en la Eurocopa 2020, donde fue elegido mejor jugador del torneo, lo ubicó entre los grandes arqueros del continente. Bajo la camiseta azzurra muestra una seguridad y una madurez que no siempre se reflejan en su vida diaria en clubes. Italia encontró en él un líder silencioso, capaz de sostener al equipo en partidos complejos, confirmando que su punto más alto sigue estando en la selección.

Eduardo Vargas

La carrera de Eduardo Vargas en clubes ha sido una sucesión de idas y vueltas, con pasos por Italia, Alemania, España, México y Brasil sin llegar a consolidarse plenamente en ninguno de ellos. No pudo dejar su marca goleadora con la camiseta del Napoli, ni con la del Valencia, ni con el Queens Park Rangers, ni en el Hoffenheim. Aunque mostró destellos de su talento en Tigres y Atlético Mineiro, nunca pudo sostener un nivel que lo ubicara en la élite.

Con la selección chilena, en cambio, Vargas se convierte en un delantero de clase continental. Figura en las históricas conquistas de la Copa América 2015 y la Copa Centenario 2016, goleador, decisivo y protagonista en los momentos más calientes, su rendimiento con La Roja ha sido superior al de sus equipos. Se transformó en uno de los máximos anotadores de la historia del país, gracias a su versión siempre que vistió la camiseta nacional.

Harry Maguire

Maguire se volvió en uno de los futbolistas más cuestionados de la Premier League, especialmente desde su llegada al Manchester United. Errores puntuales, pérdida de confianza, cambios de entrenador y la presión mediática llevaron a que su rendimiento fuese decayendo y que pasara largos tramos relegado o siendo objeto de críticas. Su paso por clubes refleja muchas veces más dudas que certezas, a pesar de su físico dominante y su experiencia.

En la selección inglesa todo cambia. Maguire ganó un rol de líder defensivo desde el Mundial 2018, sostuvo un nivel alto en las siguientes Eurocopas y se volvió pieza estructural del esquema defensivo. Allí se muestra seguro, firme en el juego aéreo y mucho más confiado que en su club. Su rendimiento internacional fue tan sólido que, se convirtió en el defensor con más goles en la historia de la Selección de Inglaterra.

James Rodríguez

La carrera de James Rodríguez en clubes tuvo un pico inolvidable en el Mundial 2014 que lo catapultó al Real Madrid, pero desde entonces estuvo marcada por altibajos. Tras buenas etapas en Mónaco y Bayern, su rendimiento fue oscilando entre lesiones, falta de continuidad y decisiones de carrera que no siempre lo beneficiaron. En los últimos tiempos sumó pasos discretos por Everton, Al-Rayyan, São Paulo y León, sin recuperar la regularidad que alguna vez lo ubicó entre los mejores mediocampistas ofensivos del mundo.

Con la selección colombiana, James se sostiene en un nivel muy superior. Es líder, conductor y referencia técnica del equipo, responsable de los mejores momentos del país en las últimas Eliminatorias y en las Copas América recientes (fue elegido el mejor jugador en la edición 2024). Incluso cuando llega sin ritmo competitivo, su talento aflora y su influencia crece, ya sea generando juego, asistiendo o aportando goles en momentos clave.

Romelu Lukaku

El recorrido de Lukaku por clubes es uno de los más erráticos entre los grandes delanteros europeos. Tras brillar en Everton e Inter, tuvo pasos decepcionantes en el Manchester United y especialmente en Chelsea, donde nunca logró encajar pese al enorme desembolso realizado por su fichaje. Volvió a Italia para reencontrar sensaciones, pero sin la regularidad que lo había convertido antes en un goleador temible. Su carrera reciente es un vaivén de expectativas incumplidas.

En la selección belga la historia es completamente distinta. Romelu es el máximo goleador de la historia del país y una pieza fundamental de la Generación Dorada. Con Bélgica se muestra más suelto, más preciso y más contundente, acumulando goles decisivos en Mundiales, Eurocopas y clasificatorios. Su impacto internacional es tan grande que, aun cuando su rendimiento en clubes cae, nunca se discute su titularidad con los Diablos Rojos.

Neymar

La carrera de Neymar en clubes estuvo marcada por un ascenso meteórico y un rendimiento altísimo en Barcelona, pero también por lesiones, polémicas y decisiones de carrera que lo alejaron del foco competitivo en los últimos años. Su paso por el PSG lo encontró en un contexto ideal para brillar, pero la falta de continuidad y los problemas físicos impidieron que dejara la huella dominante que se esperaba de él. Su salida a ligas de menor exigencia confirmó esa desconexión con la élite del fútbol europeo.

En la selección brasileña, Neymar sigue siendo un ícono. Es el máximo goleador histórico de Brasil, líder del equipo durante más de una década y protagonista de grandes actuaciones en mundiales y Copas América. Su influencia ofensiva y su talento diferencial se potencian siempre que puede vestir la camiseta verdeamarela, donde asume responsabilidades y encuentra un nivel que por momentos no logra sostener en clubes.