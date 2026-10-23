Alineaciones de Alavés y Málaga por la LaLiga: formaciones probables

Alavés y Málaga se enfrentan este viernes 23 de octubre en el Estadio de Mendizorroza por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Alavés recibe a Málaga este viernes 23 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. Alavés viene de caer 1-2 ante Celta y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Málaga viene de caer 2-5 ante Real Sociedad y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Alavés y Málaga

Alavés (5-3-2): Antonio Sivera, Ángel Hidalgo, Facundo Tenaglia, Ville Koski, Nicolás Valentini, Abde Rebbach, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez, Toni Martínez, Lucas Boyé. DT: Quique Flores.

Málaga (3-5-2): Alfonso Herrero, Carlos Puga, Fernando Calero, Ángel Recio, Rafael Rafita, Carlos Dotor, David Larrubia, Dani Lorenzo, Adam Aznou, Adrián Niño, Chupete. DT: Juan Francisco Funes.

Bajas y ausentes de Alavés y Málaga

Alavés:

Facundo Garcés (rotura de ligamentos cruzados)

Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)

Ángel Pérez Hidalgo (expulsión)

Málaga:

Juan Cruz (lesión isquiotibial)

Jens Cajuste (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)

Moussa Diarra (lesión muscular)

Julen Lobete (rotura de ligamentos cruzados)

Aarón Ochoa (lesión de meniscos; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Diego Murillo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Alavés y Málaga: todo lo que hay que saber

Día: viernes 23 de octubre

viernes 23 de octubre Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España

13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Estadio de Mendizorroza

Estadio de Mendizorroza Historial: 20 cruces — Alavés ganó 8, Málaga ganó 9 y empataron 3

20 cruces — Alavés ganó 8, Málaga ganó 9 y empataron 3 Último antecedente: 20/05/2023: Alavés 2-1 Málaga

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