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Alineaciones de Alavés y Málaga por la LaLiga: formaciones probables

Alavés y Málaga se enfrentan este viernes 23 de octubre en el Estadio de Mendizorroza por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Alaves vs. Malaga, LaLiga
Alaves vs. Malaga, LaLiga

Alavés recibe a Málaga este viernes 23 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. Alavés viene de caer 1-2 ante Celta y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Málaga viene de caer 2-5 ante Real Sociedad y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Alavés y Málaga

Alavés (5-3-2): Antonio Sivera, Ángel Hidalgo, Facundo Tenaglia, Ville Koski, Nicolás Valentini, Abde Rebbach, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez, Toni Martínez, Lucas Boyé. DT: Quique Flores.

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Málaga (3-5-2): Alfonso Herrero, Carlos Puga, Fernando Calero, Ángel Recio, Rafael Rafita, Carlos Dotor, David Larrubia, Dani Lorenzo, Adam Aznou, Adrián Niño, Chupete. DT: Juan Francisco Funes.

Bajas y ausentes de Alavés y Málaga

Alavés:

  • Facundo Garcés (rotura de ligamentos cruzados)
  • Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)
  • Ángel Pérez Hidalgo (expulsión)

Málaga:

  • Juan Cruz (lesión isquiotibial)
  • Jens Cajuste (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Moussa Diarra (lesión muscular)
  • Julen Lobete (rotura de ligamentos cruzados)
  • Aarón Ochoa (lesión de meniscos; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Diego Murillo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Alavés y Málaga: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 23 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Estadio de Mendizorroza
  • Historial: 20 cruces — Alavés ganó 8, Málaga ganó 9 y empataron 3
  • Último antecedente: 20/05/2023: Alavés 2-1 Málaga
  • Próximo partido de Alavés: vs. Barcelona, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Málaga: vs. Betis, sábado 31 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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