Alineaciones de Deportivo La Coruña y Levante por la LaLiga: formaciones probables

Deportivo La Coruña y Levante se enfrentan este viernes 16 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Deportivo La Coruña vs. Levante este viernes 16 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la LaLiga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Deportivo La Coruña y Levante

Deportivo La Coruña:

Zakaria Eddahchouri (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Marc Casadó (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)

Pierre Emerick Aubameyang (lesión de meniscos; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Lorenzo Amatucci (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Levante:

Álex Primo (lesión de hombro)

Hugo Sotelo (esguince de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)

Karl Etta Eyong (lesión en el muslo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Cómo llegan Deportivo La Coruña y Levante

Deportivo La Coruña viene de caer 2-3 ante Real Sociedad y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Levante viene de empatar 3-3 con Sevilla y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Deportivo La Coruña y Levante

Deportivo La Coruña (4-2-3-1): Leo Román, Giacomo Quagliata, Bright Ede, Jose Maria Gimenez, Ximo Navarro, Mario Soriano, Diego Villares, Riki Rodríguez, Bil Nsongo, Yeremay Hernández, Luismi Cruz. DT: Antonio Hidalgo.

Levante (4-3-3): Mathew Ryan, Manu Sánchez, Ifeanyi Ndukwe, Adrián de la Fuente, Jeremy Toljan, Jon Ander Olasagasti, Oriol Rey, Daniel Requena, Iván Romero de Ávila Araque, Brugue, Thiago Fernandez. DT: Luís Castro.

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Suplentes de Deportivo La Coruña: David Mella, Adria Altimira, Lucas Noubi, Miguel Loureiro, Angeliño, Jonathan Asp Jensen, Adama Traoré, Álvaro Fernández, Martín Ochoa, Kevin Sánchez, Noe Carrillo.

Suplentes de Levante: Yanis Musuayi, Víctor García Raja, Pablo Cuñat Campos, Aïssa Mandi, Petar Ratkov, Jorge Cabello, Axel Tape, Enzo Bardeli, Paco Cortés, Nacho Pérez Gómez, Igor Galdin.

La previa de Deportivo La Coruña y Levante: todo lo que hay que saber

Día: viernes 16 de octubre

viernes 16 de octubre Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España

13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España Próximo partido de Deportivo La Coruña: vs. Atlético de Madrid, sábado 24 de octubre

vs. Atlético de Madrid, sábado 24 de octubre Próximo partido de Levante: vs. Athletic Bilbao, miércoles 21 de octubre