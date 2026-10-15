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Dónde ver EN VIVO Deportivo La Coruña vs. Levante por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Deportivo La Coruña y Levante se enfrentan este viernes 16 de octubre, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Deportivo vs. Levante, LaLiga
Deportivo vs. Levante, LaLiga

Deportivo La Coruña es local ante Levante este viernes 16 de octubre por la novena jornada de la LaLiga.

Deportivo La Coruña llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Levante tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Deportivo La Coruña viene de perder 2-3 como visitante ante Real Sociedad. El equipo ocupa el puesto 8 con 10 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Betis.

Levante empató 3-3 como local ante Sevilla en la fecha anterior. Levante está 17° en la tabla con 6 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Villarreal.

El historial entre Deportivo La Coruña y Levante

Deportivo La Coruña y Levante se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Deportivo La Coruña, 2 de Levante y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/01/2025Deportivo La Coruña vs. Levante1-2LaLiga 2 24/25
24/10/2024Levante vs. Deportivo La Coruña2-1LaLiga 2 24/25
27/01/2018Deportivo La Coruña vs. Levante2-22017/2018
26/08/2017Levante vs. Deportivo La Coruña2-22017/2018
19/03/2016Deportivo La Coruña vs. Levante2-12015/2016

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Espanyol vs. Atlético de MadridSábado 17 de octubre06:0009:0014:00
Villarreal vs. ElcheSábado 17 de octubre08:1511:1516:15
Betis vs. BarcelonaSábado 17 de octubre10:3013:3018:30
Valencia vs. Athletic BilbaoSábado 17 de octubre13:0016:0021:00
Osasuna vs. Racing de SantanderDomingo 18 de octubre06:0009:0014:00
Celta vs. AlavésDomingo 18 de octubre08:1511:1516:15
Málaga vs. Real SociedadDomingo 18 de octubre10:3013:3018:30
Real Madrid vs. SevillaDomingo 18 de octubre13:0016:0021:00
Getafe vs. Rayo VallecanoLunes 19 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Deportivo La Coruña y Levante se enfrentan este viernes 16 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Deportivo La Coruña suma 10 puntos en el torneo.
  • Levante suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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