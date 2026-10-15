Dónde ver EN VIVO Deportivo La Coruña vs. Levante por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Deportivo La Coruña y Levante se enfrentan este viernes 16 de octubre, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Deportivo La Coruña es local ante Levante este viernes 16 de octubre por la novena jornada de la LaLiga.

Deportivo La Coruña llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Levante tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Deportivo La Coruña viene de perder 2-3 como visitante ante Real Sociedad. El equipo ocupa el puesto 8 con 10 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Betis.

Levante empató 3-3 como local ante Sevilla en la fecha anterior. Levante está 17° en la tabla con 6 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Villarreal.

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El historial entre Deportivo La Coruña y Levante

Deportivo La Coruña y Levante se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Deportivo La Coruña, 2 de Levante y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/01/2025 Deportivo La Coruña vs. Levante 1-2 LaLiga 2 24/25 24/10/2024 Levante vs. Deportivo La Coruña 2-1 LaLiga 2 24/25 27/01/2018 Deportivo La Coruña vs. Levante 2-2 2017/2018 26/08/2017 Levante vs. Deportivo La Coruña 2-2 2017/2018 19/03/2016 Deportivo La Coruña vs. Levante 2-1 2015/2016

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Espanyol vs. Atlético de Madrid Sábado 17 de octubre 06:00 09:00 14:00 Villarreal vs. Elche Sábado 17 de octubre 08:15 11:15 16:15 Betis vs. Barcelona Sábado 17 de octubre 10:30 13:30 18:30 Valencia vs. Athletic Bilbao Sábado 17 de octubre 13:00 16:00 21:00 Osasuna vs. Racing de Santander Domingo 18 de octubre 06:00 09:00 14:00 Celta vs. Alavés Domingo 18 de octubre 08:15 11:15 16:15 Málaga vs. Real Sociedad Domingo 18 de octubre 10:30 13:30 18:30 Real Madrid vs. Sevilla Domingo 18 de octubre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Rayo Vallecano Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis