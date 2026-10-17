Alineaciones de Betis y Barcelona por la LaLiga: formaciones probables

Betis recibe a Barcelona este sábado 17 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. Betis viene de ganarle 5-2 a Osasuna y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Barcelona viene de ganarle 3-0 a Getafe y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Betis y Barcelona
Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Marc Bartra, Diego Gómez, Pablo Fornals, Isco, Facundo Bernal, Antony, Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.
Barcelona (4-3-3): Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart Font, Rodri, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi. DT: Hansi Flick.
Bajas y ausentes de Betis y Barcelona
Betis:
- Aitor Ruibal García (lesión de meniscos)
- Antony Matheus dos Santos (lesión muscular)
- Júnior Firpo (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Ismael Barea (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)
Barcelona:
- Andreas Christensen (lesión en el muslo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)
- Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
La previa de Betis y Barcelona: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España
- Historial: 62 cruces — Betis ganó 10, Barcelona ganó 41 y empataron 12
- Último antecedente: 17/05/2026: Barcelona 3-1 Betis
- Próximo partido de Betis: vs. Celta, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Barcelona: vs. Real Madrid, domingo 25 de octubre