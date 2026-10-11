Alineaciones de Levante y Sevilla por la LaLiga: formaciones probables

Levante y Sevilla se enfrentan este lunes 12 de octubre en el Estadio Ciutat de Valencia por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Levante vs. Sevilla este lunes 12 de octubre en el Estadio Ciutat de Valencia desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la LaLiga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Levante y Sevilla

Levante:

Karl Etta Eyong (lesión en el muslo)

Hugo Sotelo (esguince de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)

Álex Primo (lesión de hombro)

Sevilla:

Lucas Stassin (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)

Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)

Cómo llegan Levante y Sevilla

Levante viene de caer 1-3 ante Villarreal y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Sevilla viene de caer 1-3 ante Barcelona y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Levante y Sevilla

Levante (4-3-3): Mathew Ryan, Manu Sánchez, Aïssa Mandi, Adrián de la Fuente, Jeremy Toljan, Jon Ander Olasagasti, Oriol Rey, Enzo Bardeli, Thiago Fernandez, Iván Romero de Ávila Araque, Brugue. DT: Luís Castro.

Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos, Gabriel Suazo, Andres Gallo Lopez, Juan Iglesias, Kike Salas, Youssouf Fofana, Lucien Agoume, Giorgi Kochorashvili, Robbie Ure, Félix Correia, Miguel Angel Sierra. DT: Luis García Plaza.

Suplentes de Levante: Pablo Cuñat Campos, Ifeanyi Ndukwe, Daniel Requena, Petar Ratkov, Yanis Musuayi, Jorge Cabello, Axel Tape, Víctor García Raja, Paco Cortés, Nacho Pérez Gómez, Marco dos Santos, Manel Usedo.

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Suplentes de Sevilla: Arouna Sangante, Julio Díaz, Alfonso Gonzales, Gerard Peque, Fran González, Isaac Romero, Jon Guridi, Chidera Ejuke, Jose Carmona, Marcão, Nico Guillén, Manu Bueno, Iker Ortín Muñoz, Ruben Vargas, Fábio Cardoso, Loren Luchino.

La previa de Levante y Sevilla: todo lo que hay que saber