Dónde ver EN VIVO Levante vs. Sevilla por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Sevilla visita a Levante este lunes 12 de octubre en el Estadio Ciutat de Valencia por la octava jornada de la LaLiga.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
Levante perdió 1-3 como visitante ante Villarreal en la fecha anterior. Levante está 18° en la tabla con 5 puntos. Antes perdió 2-4 como local ante Barcelona.
En su último compromiso, Sevilla perdió 1-3 como local ante Villa. El conjunto marcha 5° con 13 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Barcelona.
El historial entre Levante y Sevilla
Levante y Sevilla se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 8 triunfos de Levante, 20 de Sevilla y 8 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/04/2026
|Levante vs. Sevilla
|2-0
|Primera División
|04/01/2026
|Sevilla vs. Levante
|0-3
|Primera División
|21/04/2022
|Levante vs. Sevilla
|2-3
|Primera División
|24/10/2021
|Sevilla vs. Levante
|5-3
|Primera División
|21/04/2021
|Levante vs. Sevilla
|0-1
|Primera División
|01/10/2020
|Sevilla vs. Levante
|1-0
|Primera División
|15/09/2020
|Sevilla vs. Levante
|3-2
|Club Friendlies
|15/06/2020
|Levante vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|21/01/2020
|Sevilla vs. Levante
|3-1
|Copa del Rey
|20/10/2019
|Sevilla vs. Levante
|1-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Racing de Santander vs. Valencia
|Domingo 11 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Levante y Sevilla se enfrentan este lunes 12 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Levante suma 5 puntos en el torneo.
- Sevilla suma 13 puntos en el torneo.