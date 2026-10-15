Carlos Antonio Vélez puso su puesto sobre la mesa y le habló claro a Andrea Guerrero: “Tengo hecha mi vida”

Ya había hablado del tema, pero no de esa manera. Carlos Antonio Vélez volvió a hablar sobre la propuesta que recibió Dimayor para no renovar con Win Sports y darle los derechos de television a otro canal, y no dudó en poner su puesto sobre la mesa con un firme mensaje para Andrea Guerrero, presidenta de Win.

“¿Ustedes de verdad creen que el fútbol colombiano vale 90 millones de dólares con todo esto? No tienen escenarios, arbitrajes malos, injerencia de los dirigentes en el nombramiento de los árbitros, canchas en las condiciones en las que están, escenarios deportivos sin iluminación, en la B una cancha sintética, un montón de cosas juntas aparte de la violencia, lo laxo que es un tribunal o una comisión que no castiga a los infractores. ¿Ustedes creen que realmente vale todo eso el fútbol colombiano?”, empezó diciendo Vélez en ‘Palabras Mayores’.

El canal Win Sports tiene hasta el 21 de noviembre de 2026 para igualar o superar la oferta de 90 millones de dólares que presentó Mauricio Correa para quedarse con el nuevo contrato de transmisión del fútbol de Colombia. ¿Lo harán? Carlos Antonio Vélez no dudó en darle un firme consejo a Andrea Guerrero y compañía.

El mensaje de Vélez a Win Sports para que no dé 90 millones por la TV del fúbtol colombiano

Vélez y Andrea Guerrero. (Foto: X / @pulzo)

“Digo lo que me da la gana y pregunto lo que quiera, y usted (Eduardo Méndez) está en la posibilidad de contestarlo o no. No soy mandadero de nadie ni siquiera de mi empresa, digo lo que a mí me parece. Eso tiene que quedar claro porque después no, es que este. No, no, no, para mí es una opinión y, si a mí me tocara decirle a Win no renueve, ¡qué bueno sería decirle no lo haga! Porque eso no vale, 90 millones no vale el fútbol colombiano“, afirmó Vélez antes de poner su cargo sobre la mesa.

Carlos Antonio Vélez puso su puesto sobre la mesa y le habló claro a Andrea Guerrero

Carlos Antonio Vélez no solo reveló que a “las autoridades del canal no les satisface que hable de esto (nuevo contrato de TV en el fútbol colombiano). Y el día que consideren que es incómoda mi manifestación, pues me lo harán saber y tomaremos la decisión que quieran”, también ratificó que no tiene problemas en dejar su trabajo en Win Sports, ya que “digo lo que creo, lo que pienso. Si eso mañana, esa independencia me cuesta poder estar con ustedes aquí, listo, no hay ningún problema. Ya tengo hecha mi vida, pero sí tengo derecho a decir lo que me dé la gana. Y lo voy a decir, mientras mantenga la línea de conducta que debe mantener una persona que ejerce la profesión de periodista y que tiene que tener respeto primero por su conciencia y por su profesión”.

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