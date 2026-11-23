Levante y Elche se enfrentan este lunes 23 de noviembre en el Estadio Ciutat de Valencia por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Levante recibe a Elche este lunes 23 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. Levante viene de empatar 0-0 con Celta y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Elche viene de caer 0-2 ante Betis y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Levante y Elche

Levante (4-2-3-1): Mathew Ryan, Nacho Pérez Gómez, Aïssa Mandi, Adrián Dela, Manu Sánchez, Jon Ander Olasagasti, Iván Romero de Ávila Araque, Daniel Requena, Brugué, Karl Etta, Thiago Fernández. DT: Luís Castro.

Elche (4-2-3-1): Matías Dituro, Buba Sangaré, Víctor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo, Gonzalo Villar, Thomas Lemar, Javier Morcillo, Lucas Cepeda, Fernando Niño, Germán Valera. DT: Martín Anselmi.

Bajas y ausentes de Levante y Elche

Levante:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Elche:

Ali Houary (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Marc Aguado (esguince de tobillo)

Yago Santiago (lesión de rodilla)

La previa de Levante y Elche: todo lo que hay que saber

Día: lunes 23 de noviembre

lunes 23 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Estadio Ciutat de Valencia

Estadio Ciutat de Valencia Historial: 39 cruces — Levante ganó 18, Elche ganó 5 y empataron 16

39 cruces — Levante ganó 18, Elche ganó 5 y empataron 16 Último antecedente: 23/01/2026: Levante 3-2 Elche

23/01/2026: Levante 3-2 Elche Próximo partido de Levante: vs. Racing de Santander, viernes 27 de noviembre

vs. Racing de Santander, viernes 27 de noviembre Próximo partido de Elche: vs. Atlético de Madrid, sábado 28 de noviembre