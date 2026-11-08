Dónde ver EN VIVO Celta vs. Levante por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta recibe a Levante este domingo 8 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos.
Celta llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Levante tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Celta perdió 1-2 como local ante R. Union SG. El conjunto marcha 12° con 12 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Rayo.
Levante viene de perder 0-2 como local ante Atlético. El equipo ocupa el puesto 18 con 10 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Real Sociedad.
El historial entre Celta y Levante
Celta y Levante se enfrentaron 26 veces en los últimos años: 13 triunfos de Celta, 7 de Levante y 6 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/05/2026
|Celta vs. Levante
|2-3
|Primera División
|02/11/2025
|Levante vs. Celta
|1-2
|Primera División
|21/02/2022
|Celta vs. Levante
|1-1
|Primera División
|21/09/2021
|Levante vs. Celta
|0-2
|Primera División
|30/04/2021
|Celta vs. Levante
|2-0
|Primera División
|26/10/2020
|Levante vs. Celta
|1-1
|Primera División
|16/07/2020
|Celta vs. Levante
|2-3
|Primera División
|22/12/2019
|Levante vs. Celta
|3-1
|Primera División
|16/02/2019
|Celta vs. Levante
|1-4
|Primera División
|27/08/2018
|Levante vs. Celta
|1-2
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Elche vs. Betis
|Domingo 8 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|Domingo 8 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Villarreal vs. Getafe
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|Domingo 8 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Celta y Levante se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Celta suma 12 puntos en el torneo.
- Levante suma 10 puntos en el torneo.