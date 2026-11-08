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Dónde ver EN VIVO Celta vs. Levante por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta y Levante se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta Vigo vs. Levante, LaLiga
Celta Vigo vs. Levante, LaLiga

Celta recibe a Levante este domingo 8 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos.

Celta llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Levante tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Celta perdió 1-2 como local ante R. Union SG. El conjunto marcha 12° con 12 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Rayo.

Levante viene de perder 0-2 como local ante Atlético. El equipo ocupa el puesto 18 con 10 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Real Sociedad.

El historial entre Celta y Levante

Celta y Levante se enfrentaron 26 veces en los últimos años: 13 triunfos de Celta, 7 de Levante y 6 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/05/2026Celta vs. Levante2-3Primera División
02/11/2025Levante vs. Celta1-2Primera División
21/02/2022Celta vs. Levante1-1Primera División
21/09/2021Levante vs. Celta0-2Primera División
30/04/2021Celta vs. Levante2-0Primera División
26/10/2020Levante vs. Celta1-1Primera División
16/07/2020Celta vs. Levante2-3Primera División
22/12/2019Levante vs. Celta3-1Primera División
16/02/2019Celta vs. Levante1-4Primera División
27/08/2018Levante vs. Celta1-2Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 14:30 hs
  • Colombia: 12:30 hs
  • Perú: 12:30 hs
  • Chile: 14:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Elche vs. BetisDomingo 8 de noviembre07:0010:0014:00
Real Sociedad vs. Rayo VallecanoDomingo 8 de noviembre09:1512:1516:15
Villarreal vs. GetafeDomingo 8 de noviembre11:3014:3018:30
Atlético de Madrid vs. BarcelonaDomingo 8 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Celta y Levante se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Celta suma 12 puntos en el torneo.
  • Levante suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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