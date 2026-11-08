Alineaciones de Celta y Levante por la LaLiga: formaciones probables

Celta recibe a Levante este domingo 8 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de caer 0-3 ante Rayo Vallecano y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Levante viene de caer 0-2 ante Atlético de Madrid y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Celta y Levante
Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Sebastián Cáceres, Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Javi Galán, Iago Aspas, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez. DT: Claudio Giráldez.
Levante (4-2-3-1): Mathew Ryan, Nacho Pérez Gómez, Ifeanyi Ndukwe, Adrián Dela, Jeremy Toljan, Jon Ander Olasagasti, Iván Romero de Ávila Araque, Daniel Requena, Brugué, Petar Ratkov, Thiago Fernández. DT: Luís Castro.
Bajas y ausentes de Celta y Levante
Celta:
- Jones El-Abdellaoui (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Miguel Román (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Carl Starfelt (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Borja Iglesias (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Álvaro Núñez (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
Levante:
- Manu Sánchez (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Enzo Bardeli (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
La previa de Celta y Levante: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España
- Estadio: Estadio Balaidos
- Historial: 26 cruces — Celta ganó 13, Levante ganó 7 y empataron 6
- Último antecedente: 12/05/2026: Celta 2-3 Levante
- Próximo partido de Celta: vs. Real Madrid, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Levante: vs. Elche, lunes 23 de noviembre