Levante recibe a Elche este lunes 23 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. Hay partidos que pesan más por lo que hay abajo en la tabla que por lo que muestran arriba, y este es uno de esos. Levante y Elche se juegan algo más que tres puntos: necesitan despegarse de la zona que nadie quiere mirar.
Ninguno de los dos llega sobrado de puntos y la diferencia entre ambos es mínima, así que un triunfo puede valer doble: suma y además golpea directo a un rival directo en la pelea por salir del fondo.
La actualidad de ambos equipos
El Levante viene de un fogueo con triunfo incluido ante el Tarancón, pero en LaLiga su última foto es de un empate sin goles frente al Celta y una caída clara ante Atlético antes de eso. Son 11 puntos en 12 fechas y el puesto 18 pesa, aunque la visita de este lunes aparece como una chance concreta de sumar de local, algo que no le viene sobrando en lo que va del campeonato.
El Elche llega golpeado anímicamente: cayó 0-2 con Betis y 0-1 con Valencia, dos derrotas seguidas como local que lo dejaron con 10 puntos y el puesto 19. El triunfo ante Pinatar quedó lejos del torneo oficial y no alcanza para despejar la preocupación. Necesita un resultado que corte la racha antes de que la distancia con la salvación empiece a parecer otra cosa.
El historial entre Levante y Elche
El historial entre ambos tiene marca clara a favor del Levante, que ganó 18 de los 39 encuentros disputados, contra 5 victorias del Elche y 16 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 54 contra 34.
En los cruces más recientes la cosa se pareja bastante más: hubo triunfos para los dos lados y hasta un empate 1-1, señal de que en el presente la historia pesa menos que la actualidad de cada uno.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/01/2026
|Levante vs. Elche
|3-2
|Primera División
|29/08/2025
|Elche vs. Levante
|2-0
|Primera División
|10/05/2025
|Elche vs. Levante
|1-3
|Segunda División
|16/11/2024
|Levante vs. Elche
|1-1
|Segunda División
|10/08/2024
|Elche vs. Levante
|0-1
|Club Friendlies
|24/03/2024
|Levante vs. Elche
|3-2
|Segunda División
|30/09/2023
|Elche vs. Levante
|0-0
|Segunda División
|25/02/2022
|Levante vs. Elche
|3-0
|Primera División
|18/09/2021
|Elche vs. Levante
|1-1
|Primera División
|07/08/2021
|Elche vs. Levante
|1-2
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
En síntesis
- Levante y Elche se enfrentan este lunes 23 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Levante suma 11 puntos en el torneo.
- Elche suma 10 puntos en el torneo.