Levante y Elche se enfrentan este lunes 23 de noviembre, en el Estadio Ciutat de Valencia, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Levante recibe a Elche este lunes 23 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. Hay partidos que pesan más por lo que hay abajo en la tabla que por lo que muestran arriba, y este es uno de esos. Levante y Elche se juegan algo más que tres puntos: necesitan despegarse de la zona que nadie quiere mirar.

Ninguno de los dos llega sobrado de puntos y la diferencia entre ambos es mínima, así que un triunfo puede valer doble: suma y además golpea directo a un rival directo en la pelea por salir del fondo.

La actualidad de ambos equipos

El Levante viene de un fogueo con triunfo incluido ante el Tarancón, pero en LaLiga su última foto es de un empate sin goles frente al Celta y una caída clara ante Atlético antes de eso. Son 11 puntos en 12 fechas y el puesto 18 pesa, aunque la visita de este lunes aparece como una chance concreta de sumar de local, algo que no le viene sobrando en lo que va del campeonato.

El Elche llega golpeado anímicamente: cayó 0-2 con Betis y 0-1 con Valencia, dos derrotas seguidas como local que lo dejaron con 10 puntos y el puesto 19. El triunfo ante Pinatar quedó lejos del torneo oficial y no alcanza para despejar la preocupación. Necesita un resultado que corte la racha antes de que la distancia con la salvación empiece a parecer otra cosa.

El historial entre Levante y Elche

El historial entre ambos tiene marca clara a favor del Levante, que ganó 18 de los 39 encuentros disputados, contra 5 victorias del Elche y 16 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 54 contra 34.

En los cruces más recientes la cosa se pareja bastante más: hubo triunfos para los dos lados y hasta un empate 1-1, señal de que en el presente la historia pesa menos que la actualidad de cada uno.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/01/2026 Levante vs. Elche 3-2 Primera División 29/08/2025 Elche vs. Levante 2-0 Primera División 10/05/2025 Elche vs. Levante 1-3 Segunda División 16/11/2024 Levante vs. Elche 1-1 Segunda División 10/08/2024 Elche vs. Levante 0-1 Club Friendlies 24/03/2024 Levante vs. Elche 3-2 Segunda División 30/09/2023 Elche vs. Levante 0-0 Segunda División 25/02/2022 Levante vs. Elche 3-0 Primera División 18/09/2021 Elche vs. Levante 1-1 Primera División 07/08/2021 Elche vs. Levante 1-2 Club Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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