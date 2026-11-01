Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Sevilla por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe recibe a Sevilla este domingo 1 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe llega golpeado y con la necesidad urgente de sumar en casa, mientras el Sevilla se mete en la pelea de arriba con una levantada notable. La diferencia en la tabla es grande y el partido puede marcar rumbos distintos para lo que viene.

Para el Getafe es casi una final chica: cada punto que se escape lo acerca más al fondo. El Sevilla, en cambio, quiere seguir prendido a la parte alta y no bajar el ritmo.

La actualidad de ambos equipos

El Getafe está 18° con 9 puntos en 10 partidos, una producción que lo tiene metido en zona de descenso. Llega de ganar 3-2 como visitante ante Lebrijana, pero antes había perdido 0-4 con el Athletic y 2-5 de local frente al Lugano, un antecedente que preocupa justo antes de recibir a un rival directo por el funcionamiento defensivo.

El Sevilla, sexto con 17 unidades, viene de un cierre de octubre ideal: goleó 3-0 de visitante a Hortaleza y antes había ganado 2-0 como local ante Osasuna. La única mancha reciente fue la derrota 1-4 ante Real Madrid, pero el equipo mostró reacción inmediata y llega con la confianza de quien encadena resultados positivos.

El historial entre Getafe y Sevilla

El historial entre ambos tiene 48 antecedentes y una diferencia clara a favor del Sevilla, que ganó 24 veces por 16 del Getafe, con 8 empates. En goles también manda el conjunto sevillano, 63 contra 44.

En los enfrentamientos más recientes el Sevilla se impuso en el último cruce, 1-0 como local sobre Getafe, y antes había caído 2-1 en Sevilla también de local. La tendencia de los últimos años muestra partidos parejos, con triunfos repartidos y algún resultado abultado como el 1-3 de Getafe en 2024.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/02/2026 Getafe vs. Sevilla 0-1 Primera División 25/08/2025 Sevilla vs. Getafe 1-2 Primera División 01/02/2025 Getafe vs. Sevilla 0-0 Primera División 14/09/2024 Sevilla vs. Getafe 1-0 Primera División 30/03/2024 Getafe vs. Sevilla 0-1 Primera División 16/01/2024 Getafe vs. Sevilla 1-3 Copa del Rey 16/12/2023 Sevilla vs. Getafe 0-3 Primera División 19/03/2023 Getafe vs. Sevilla 2-0 Primera División 08/01/2023 Sevilla vs. Getafe 2-1 Primera División 09/01/2022 Sevilla vs. Getafe 1-0 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (PT): 05:00 hs

05:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Racing de Santander vs. Real Madrid Domingo 1 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Elche vs. Valencia Domingo 1 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad Domingo 1 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Deportivo La Coruña vs. Osasuna Lunes 2 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa , Sky Sports Mexico , TUDN En Vivo , Sky+ y izzi .

, , , y . Getafe suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Sevilla suma 17 puntos en el torneo.