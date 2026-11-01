Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Sevilla por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe recibe a Sevilla este domingo 1 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe llega golpeado y con la necesidad urgente de sumar en casa, mientras el Sevilla se mete en la pelea de arriba con una levantada notable. La diferencia en la tabla es grande y el partido puede marcar rumbos distintos para lo que viene.
Para el Getafe es casi una final chica: cada punto que se escape lo acerca más al fondo. El Sevilla, en cambio, quiere seguir prendido a la parte alta y no bajar el ritmo.
La actualidad de ambos equipos
El Getafe está 18° con 9 puntos en 10 partidos, una producción que lo tiene metido en zona de descenso. Llega de ganar 3-2 como visitante ante Lebrijana, pero antes había perdido 0-4 con el Athletic y 2-5 de local frente al Lugano, un antecedente que preocupa justo antes de recibir a un rival directo por el funcionamiento defensivo.
El Sevilla, sexto con 17 unidades, viene de un cierre de octubre ideal: goleó 3-0 de visitante a Hortaleza y antes había ganado 2-0 como local ante Osasuna. La única mancha reciente fue la derrota 1-4 ante Real Madrid, pero el equipo mostró reacción inmediata y llega con la confianza de quien encadena resultados positivos.
El historial entre Getafe y Sevilla
El historial entre ambos tiene 48 antecedentes y una diferencia clara a favor del Sevilla, que ganó 24 veces por 16 del Getafe, con 8 empates. En goles también manda el conjunto sevillano, 63 contra 44.
En los enfrentamientos más recientes el Sevilla se impuso en el último cruce, 1-0 como local sobre Getafe, y antes había caído 2-1 en Sevilla también de local. La tendencia de los últimos años muestra partidos parejos, con triunfos repartidos y algún resultado abultado como el 1-3 de Getafe en 2024.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2026
|Getafe vs. Sevilla
|0-1
|Primera División
|25/08/2025
|Sevilla vs. Getafe
|1-2
|Primera División
|01/02/2025
|Getafe vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
|14/09/2024
|Sevilla vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|30/03/2024
|Getafe vs. Sevilla
|0-1
|Primera División
|16/01/2024
|Getafe vs. Sevilla
|1-3
|Copa del Rey
|16/12/2023
|Sevilla vs. Getafe
|0-3
|Primera División
|19/03/2023
|Getafe vs. Sevilla
|2-0
|Primera División
|08/01/2023
|Sevilla vs. Getafe
|2-1
|Primera División
|09/01/2022
|Sevilla vs. Getafe
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|Domingo 1 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Elche vs. Valencia
|Domingo 1 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|Domingo 1 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Deportivo La Coruña vs. Osasuna
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
- Getafe suma 9 puntos en el torneo.
- Sevilla suma 17 puntos en el torneo.