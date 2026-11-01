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Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Sevilla por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe vs. Sevilla, LaLiga
Getafe vs. Sevilla, LaLiga

Getafe recibe a Sevilla este domingo 1 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe llega golpeado y con la necesidad urgente de sumar en casa, mientras el Sevilla se mete en la pelea de arriba con una levantada notable. La diferencia en la tabla es grande y el partido puede marcar rumbos distintos para lo que viene.

Para el Getafe es casi una final chica: cada punto que se escape lo acerca más al fondo. El Sevilla, en cambio, quiere seguir prendido a la parte alta y no bajar el ritmo.

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La actualidad de ambos equipos

El Getafe está 18° con 9 puntos en 10 partidos, una producción que lo tiene metido en zona de descenso. Llega de ganar 3-2 como visitante ante Lebrijana, pero antes había perdido 0-4 con el Athletic y 2-5 de local frente al Lugano, un antecedente que preocupa justo antes de recibir a un rival directo por el funcionamiento defensivo.

El Sevilla, sexto con 17 unidades, viene de un cierre de octubre ideal: goleó 3-0 de visitante a Hortaleza y antes había ganado 2-0 como local ante Osasuna. La única mancha reciente fue la derrota 1-4 ante Real Madrid, pero el equipo mostró reacción inmediata y llega con la confianza de quien encadena resultados positivos.

El historial entre Getafe y Sevilla

El historial entre ambos tiene 48 antecedentes y una diferencia clara a favor del Sevilla, que ganó 24 veces por 16 del Getafe, con 8 empates. En goles también manda el conjunto sevillano, 63 contra 44.

En los enfrentamientos más recientes el Sevilla se impuso en el último cruce, 1-0 como local sobre Getafe, y antes había caído 2-1 en Sevilla también de local. La tendencia de los últimos años muestra partidos parejos, con triunfos repartidos y algún resultado abultado como el 1-3 de Getafe en 2024.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/02/2026Getafe vs. Sevilla0-1Primera División
25/08/2025Sevilla vs. Getafe1-2Primera División
01/02/2025Getafe vs. Sevilla0-0Primera División
14/09/2024Sevilla vs. Getafe1-0Primera División
30/03/2024Getafe vs. Sevilla0-1Primera División
16/01/2024Getafe vs. Sevilla1-3Copa del Rey
16/12/2023Sevilla vs. Getafe0-3Primera División
19/03/2023Getafe vs. Sevilla2-0Primera División
08/01/2023Sevilla vs. Getafe2-1Primera División
09/01/2022Sevilla vs. Getafe1-0Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 07:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 08:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 05:00 hs
  • Argentina: 10:00 hs
  • Colombia: 08:00 hs
  • Perú: 08:00 hs
  • Chile: 10:00 hs
  • España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Racing de Santander vs. Real MadridDomingo 1 de noviembre09:1512:1516:15
Elche vs. ValenciaDomingo 1 de noviembre11:3014:3018:30
Athletic Bilbao vs. Real SociedadDomingo 1 de noviembre14:0017:0021:00
Deportivo La Coruña vs. OsasunaLunes 2 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
  • Getafe suma 9 puntos en el torneo.
  • Sevilla suma 17 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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