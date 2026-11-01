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Alineaciones de Getafe y Sevilla por la LaLiga: formaciones probables

Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Getafe vs. Sevilla, LaLiga
Getafe vs. Sevilla, LaLiga

Getafe recibe a Sevilla este domingo 1 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Getafe viene de caer 0-4 ante Athletic Bilbao y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sevilla viene de ganarle 2-0 a Osasuna y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Getafe y Sevilla

Getafe (5-3-2): David Soria, Andrés García, Dani Carvajal, Nemanja Gudelj, Djené, Davinchi, Francho Serrano, Ramón Terrats, Orel Mangala, Enes Ünal, Martín Satriano. DT: José Bordalás.

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Sevilla (4-4-2): Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo, Chidera Ejuke, Lucien Agoumé, Youssouf Fofana, Félix Correia, Lucas Stassin, Isaac Romero. DT: Luis García Plaza.

Bajas y ausentes de Getafe y Sevilla

Getafe:

  • Zaid Romero (lesión muscular)
  • Juanmi Jiménez (lesión de rodilla)
  • Chrisantus Uche (rotura de ligamentos cruzados)
  • Mario Martín (expulsión; vuelve en 1 fecha)
  • Djené Dakonam (ausencia)

Sevilla:

  • Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Miguel Sierra (lesión; vuelve a principios de diciembre de 2026)

La previa de Getafe y Sevilla: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 1 de noviembre
  • Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España
  • Estadio: Estadio Coliseum Alfonso Pérez
  • Historial: 48 cruces — Getafe ganó 16, Sevilla ganó 24 y empataron 8
  • Último antecedente: 22/02/2026: Getafe 0-1 Sevilla
  • Próximo partido de Getafe: vs. Villarreal, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Sevilla: vs. Alavés, viernes 6 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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