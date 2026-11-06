Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Alavés por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla recibe a Alavés este viernes 6 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla llega con la chance de meterse entre los puestos de arriba y no quiere desaprovecharla ante un rival que viene golpeado. Son situaciones opuestas las que atraviesan ambos antes de este cruce.

Ganar acá le permitiría al Sevilla acomodarse en la pelea por los primeros lugares, mientras que para el Alavés es una oportunidad de frenar una racha que lo tiene incómodo en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Sevilla llega golpeado por la derrota ante Getafe, que cortó una racha positiva de dos triunfos consecutivos, incluido un buen partido como local frente a Osasuna. Con 17 puntos en 11 fechas, el equipo se mantiene en zona de pelea por los puestos altos y necesita reaccionar rápido para no perder terreno.

El Alavés atraviesa un mal momento. Viene de caer goleado 6-1 ante Barcelona y antes había sumado apenas un empate y una derrota más. Con 12 unidades, el equipo está 11° y necesita puntos urgentes para alejarse de la zona baja de la tabla.

El historial entre Sevilla y Alavés

El historial entre ambos tiene ligera ventaja para el Sevilla, que ganó 13 de los 30 enfrentamientos frente a 8 del Alavés, con 9 empates. En goles también manda el conjunto sevillano, con 37 contra 29.

Los últimos cruces estuvieron parejos: hubo triunfos para ambos lados y empates que marcaron la tónica reciente, como el 1-1 de febrero pasado en Sevilla.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Sevilla vs. Alavés 1-1 Primera División 17/12/2025 Alavés vs. Sevilla 1-0 Copa del Rey 20/09/2025 Alavés vs. Sevilla 1-2 Primera División 20/04/2025 Sevilla vs. Alavés 1-1 Primera División 20/09/2024 Alavés vs. Sevilla 2-1 Primera División 12/01/2024 Sevilla vs. Alavés 2-3 Primera División 21/08/2023 Alavés vs. Sevilla 4-3 Primera División 17/01/2023 Alavés vs. Sevilla 0-1 Copa del Rey 04/03/2022 Alavés vs. Sevilla 0-0 Primera División 20/11/2021 Sevilla vs. Alavés 2-2 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Málaga vs. Racing de Santander Sábado 7 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Espanyol vs. Deportivo La Coruña Sábado 7 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Osasuna vs. Athletic Bilbao Sábado 7 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Valencia vs. Real Madrid Sábado 7 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Elche vs. Betis Domingo 8 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano Domingo 8 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Villarreal vs. Getafe Domingo 8 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Celta vs. Levante Domingo 8 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Atlético de Madrid vs. Barcelona Domingo 8 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.

se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Sevilla suma 17 puntos en el torneo.

suma 17 puntos en el torneo. Alavés suma 12 puntos en el torneo.