Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Alavés por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Sevilla recibe a Alavés este viernes 6 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla llega con la chance de meterse entre los puestos de arriba y no quiere desaprovecharla ante un rival que viene golpeado. Son situaciones opuestas las que atraviesan ambos antes de este cruce.
Ganar acá le permitiría al Sevilla acomodarse en la pelea por los primeros lugares, mientras que para el Alavés es una oportunidad de frenar una racha que lo tiene incómodo en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Sevilla llega golpeado por la derrota ante Getafe, que cortó una racha positiva de dos triunfos consecutivos, incluido un buen partido como local frente a Osasuna. Con 17 puntos en 11 fechas, el equipo se mantiene en zona de pelea por los puestos altos y necesita reaccionar rápido para no perder terreno.
El Alavés atraviesa un mal momento. Viene de caer goleado 6-1 ante Barcelona y antes había sumado apenas un empate y una derrota más. Con 12 unidades, el equipo está 11° y necesita puntos urgentes para alejarse de la zona baja de la tabla.
El historial entre Sevilla y Alavés
El historial entre ambos tiene ligera ventaja para el Sevilla, que ganó 13 de los 30 enfrentamientos frente a 8 del Alavés, con 9 empates. En goles también manda el conjunto sevillano, con 37 contra 29.
Los últimos cruces estuvieron parejos: hubo triunfos para ambos lados y empates que marcaron la tónica reciente, como el 1-1 de febrero pasado en Sevilla.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2026
|Sevilla vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|17/12/2025
|Alavés vs. Sevilla
|1-0
|Copa del Rey
|20/09/2025
|Alavés vs. Sevilla
|1-2
|Primera División
|20/04/2025
|Sevilla vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|20/09/2024
|Alavés vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|12/01/2024
|Sevilla vs. Alavés
|2-3
|Primera División
|21/08/2023
|Alavés vs. Sevilla
|4-3
|Primera División
|17/01/2023
|Alavés vs. Sevilla
|0-1
|Copa del Rey
|04/03/2022
|Alavés vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
|20/11/2021
|Sevilla vs. Alavés
|2-2
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Málaga vs. Racing de Santander
|Sábado 7 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Espanyol vs. Deportivo La Coruña
|Sábado 7 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|Sábado 7 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Valencia vs. Real Madrid
|Sábado 7 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Elche vs. Betis
|Domingo 8 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|Domingo 8 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Villarreal vs. Getafe
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Celta vs. Levante
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|Domingo 8 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Sevilla suma 17 puntos en el torneo.
- Alavés suma 12 puntos en el torneo.