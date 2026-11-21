Rayo Vallecano y Valencia se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Vallecas Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rayo Vallecano recibe a Valencia este sábado 21 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. Rayo Vallecano viene de caer 0-1 ante Real Sociedad y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Valencia viene de caer 0-3 ante Real Madrid y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Rayo Vallecano y Valencia

Rayo Vallecano (4-3-3): Emil Audero, Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa, Pathé Ciss, Pedro Díaz, Unai López, Jorge De Frutos, Sergio Camello, Georgiy Tsitaishvili. DT: Beñat San José.

Valencia (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Martínez Arnau, César Tárrega, Pepelu, Pablo Maffeo, Guido Rodríguez, Javier Guerra Moreno, Aaron Mayol, Harvey Elliott, Umar Sadiq, Luis Rioja. DT: Javier Aguirre.

Bajas y ausentes de Rayo Vallecano y Valencia

Rayo Vallecano:

Óscar Valentín (lesión de rodilla; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Álvaro García Rivera (lesión isquiotibial)

Marash Kumbulla (lesión muscular)

Luiz Felipe (rotura de ligamentos cruzados)

Augusto Batalla (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)

Valencia:

Arnaut Danjuma Groeneveld (lesión en el muslo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Sadiq Umar (lesión de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Sergi Canós (rotura de ligamentos cruzados)

Diego López (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de febrero de 2027)

José Gayà (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Rayo Vallecano y Valencia: todo lo que hay que saber

Día: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España

09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España Estadio: Vallecas Stadium

Vallecas Stadium Historial: 38 cruces — Rayo Vallecano ganó 8, Valencia ganó 17 y empataron 13

38 cruces — Rayo Vallecano ganó 8, Valencia ganó 17 y empataron 13 Último antecedente: 14/05/2026: Valencia 1-1 Rayo Vallecano

14/05/2026: Valencia 1-1 Rayo Vallecano Próximo partido de Rayo Vallecano: vs. Betis, sábado 28 de noviembre

vs. Betis, sábado 28 de noviembre Próximo partido de Valencia: vs. Osasuna, domingo 29 de noviembre