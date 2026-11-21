Chelsea y Leeds se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Stamford Bridge por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Chelsea recibe a Leeds este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Chelsea viene de caer 0-1 ante Sunderland y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Leeds viene de ganarle 1-0 a Tottenham y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chelsea y Leeds

Chelsea (3-4-3): Emiliano Martínez, Josh-Ko Acheampong, Wesley Fofana, Levi Colwill, Marco Palestra, Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Pep Chavarría, Pedro Neto, Morgan Rogers, Cole Palmer. DT: Xabi Alonso.

Leeds (3-4-2-1): James Trafford, James Justin, Nico Elvedi, Tarik Muharemović, Jayden Bogle, Harry Wilson, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Gabriel Gudmundsson, Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.

Bajas y ausentes de Chelsea y Leeds

Chelsea:

João Pedro (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Maxence Lacroix (lesión isquiotibial; vuelve a principios de enero de 2027)

Jorrel Hato (golpe; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo)

Reece James (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)

Leeds:

Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Chelsea y Leeds: todo lo que hay que saber

Día: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España

09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España Estadio: Estadio Stamford Bridge

Estadio Stamford Bridge Historial: 92 cruces — Chelsea ganó 31, Leeds ganó 38 y empataron 23

92 cruces — Chelsea ganó 31, Leeds ganó 38 y empataron 23 Último antecedente: 09/09/2026: Chelsea 6-3 Leeds

09/09/2026: Chelsea 6-3 Leeds Próximo partido de Chelsea: vs. Nottingham Forest, viernes 27 de noviembre

vs. Nottingham Forest, viernes 27 de noviembre Próximo partido de Leeds: vs. Coventry, sábado 28 de noviembre