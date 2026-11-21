Coventry y Crystal Palace se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Coventry Building Society Arena por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Coventry recibe a Crystal Palace este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Coventry Building Society Arena. Coventry viene de caer 1-3 ante Everton y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Crystal Palace viene de caer 1-3 ante Liverpool y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Coventry y Crystal Palace

Coventry (4-2-3-1): Carl Rushworth, Milan Van Ewijk, Stephen Mfuni, Ethan Pinnock, Jay DaSilva, Victor Torp, Jack Rudoni, Matt Grimes, Tatsuhiro Sakamoto, Taiwo Awoniyi, Yann Gboho. DT: Frank Lampard.

Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson, Jaydee Canvot, Chris Richards, Axel Disasi, Daichi Kamada, Óscar Mingueza, Adam Wharton, Quinten Timber, Yéremy Pino, Tyrick Mitchell, Eddie Nketiah. DT: Thomas Frank.

Bajas y ausentes de Coventry y Crystal Palace

Coventry:

Frank Onyeka (desgarro; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Ephron Mason-Clark (lesión de rodilla)

Josh Eccles (golpe; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Haji Wright (lesión muscular)

Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a principios de enero de 2027)

Bobby Thomas (lesión en la pierna)

Crystal Palace:

Jørgen Strand Larsen (lesión de tobillo)

Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Ismaïla Sarr (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)

Jean-Philippe Mateta (expulsión; vuelve en 2 fechas)

La previa de Coventry y Crystal Palace: todo lo que hay que saber

Día: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España

09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España Estadio: Coventry Building Society Arena

Coventry Building Society Arena Historial: 46 cruces — Coventry ganó 21, Crystal Palace ganó 12 y empataron 13

46 cruces — Coventry ganó 21, Crystal Palace ganó 12 y empataron 13 Último antecedente: 06/03/2012: Coventry 1-1 Crystal Palace

06/03/2012: Coventry 1-1 Crystal Palace Próximo partido de Coventry: vs. Leeds, sábado 28 de noviembre

vs. Leeds, sábado 28 de noviembre Próximo partido de Crystal Palace: vs. Hull, domingo 29 de noviembre