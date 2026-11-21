Real Madrid y Celta se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabeu por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Madrid recibe a Celta este sábado 21 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 3-0 a Valencia y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Celta viene de empatar 0-0 con Levante y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Real Madrid y Celta

Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Arda Güler, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Yan Diomande, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior. DT: José Mourinho.

Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Sergio Carreira, Pablo Durán, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez. DT: Claudio Giráldez.

Bajas y ausentes de Real Madrid y Celta

Real Madrid:

Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)

Raúl Asencio (lesión en la pierna)

Celta:

Borja Iglesias (lesión en el gemelo)

Miguel Román (ausencia)

Mateo Sobral (ausencia)

Joel López (ausencia)

Hugo Cuenca (ausencia)

Aldrine Kibet (ausencia)

Vladimir Henrique Silva (ausencia)

Adrià Capdevila (ausencia)

Kike Ribes (ausencia)

La previa de Real Madrid y Celta: todo lo que hay que saber

Día: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Estadio Santiago Bernabeu

Estadio Santiago Bernabeu Historial: 59 cruces — Real Madrid ganó 40, Celta ganó 13 y empataron 6

59 cruces — Real Madrid ganó 40, Celta ganó 13 y empataron 6 Último antecedente: 06/03/2026: Celta 1-2 Real Madrid

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