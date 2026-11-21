Real Madrid y Celta se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Madrid recibe a Celta este sábado 21 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Celta tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Real Madrid viene de ganar 3-0 como visitante ante Valencia. El equipo ocupa el puesto 2 con 30 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante AEK Athens.

Celta ganó 5-0 como visitante ante Salamanca UDS en la fecha anterior. Celta está 12° en la tabla con 13 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Levante.

El historial entre Real Madrid y Celta

Real Madrid y Celta se enfrentaron 59 veces en los últimos años: 40 triunfos de Real Madrid, 13 de Celta y 6 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/03/2026 Celta vs. Real Madrid 1-2 Primera División 07/12/2025 Real Madrid vs. Celta 0-2 Primera División 04/05/2025 Real Madrid vs. Celta 3-2 Primera División 16/01/2025 Real Madrid vs. Celta 5-2 Copa del Rey 19/10/2024 Celta vs. Real Madrid 1-2 Primera División 10/03/2024 Real Madrid vs. Celta 4-0 Primera División 25/08/2023 Celta vs. Real Madrid 0-1 Primera División 22/04/2023 Real Madrid vs. Celta 2-0 Primera División 20/08/2022 Celta vs. Real Madrid 1-4 Primera División 02/04/2022 Celta vs. Real Madrid 1-2 Primera División

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Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Alavés vs. Deportivo La Coruña Sábado 21 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Rayo Vallecano vs. Valencia Sábado 21 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Sevilla vs. Betis Sábado 21 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Barcelona vs. Villarreal Domingo 22 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Racing de Santander vs. Real Sociedad Domingo 22 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Osasuna vs. Málaga Domingo 22 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Getafe vs. Atlético de Madrid Domingo 22 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Levante vs. Elche Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis