Real Madrid recibe a Celta este sábado 21 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.
Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Celta tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Real Madrid viene de ganar 3-0 como visitante ante Valencia. El equipo ocupa el puesto 2 con 30 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante AEK Athens.
Celta ganó 5-0 como visitante ante Salamanca UDS en la fecha anterior. Celta está 12° en la tabla con 13 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Levante.
El historial entre Real Madrid y Celta
Real Madrid y Celta se enfrentaron 59 veces en los últimos años: 40 triunfos de Real Madrid, 13 de Celta y 6 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/03/2026
|Celta vs. Real Madrid
|1-2
|Primera División
|07/12/2025
|Real Madrid vs. Celta
|0-2
|Primera División
|04/05/2025
|Real Madrid vs. Celta
|3-2
|Primera División
|16/01/2025
|Real Madrid vs. Celta
|5-2
|Copa del Rey
|19/10/2024
|Celta vs. Real Madrid
|1-2
|Primera División
|10/03/2024
|Real Madrid vs. Celta
|4-0
|Primera División
|25/08/2023
|Celta vs. Real Madrid
|0-1
|Primera División
|22/04/2023
|Real Madrid vs. Celta
|2-0
|Primera División
|20/08/2022
|Celta vs. Real Madrid
|1-4
|Primera División
|02/04/2022
|Celta vs. Real Madrid
|1-2
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Alavés vs. Deportivo La Coruña
|Sábado 21 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|Sábado 21 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Sevilla vs. Betis
|Sábado 21 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Barcelona vs. Villarreal
|Domingo 22 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|Domingo 22 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Osasuna vs. Málaga
|Domingo 22 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|Domingo 22 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Levante vs. Elche
|Lunes 23 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Real Madrid y Celta se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Real Madrid suma 30 puntos tras vencer a Valencia, AEK Athens y Santander.
- Celta suma 13 puntos en el torneo.