Newcastle y Arsenal se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el St. James Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Newcastle recibe a Arsenal este sábado 21 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle viene de empatar 1-1 con Fulham y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Arsenal viene de ganarle 1-0 a Hull y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Newcastle y Arsenal

Newcastle (4-2-3-1): Lukáš Horníček, Amar Dedić, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall, Lewis Miley, Joe Willock, Nico González, Jacob Murphy, William Osula, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.

Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Martín Odegaard, Bruno Guimarães, Noni Madueke, Kai Havertz, Christos Tzolis. DT: Mikel Arteta.

Bajas y ausentes de Newcastle y Arsenal

Newcastle:

Joelinton (golpe; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Arsenal:

Bukayo Saka (lesión muscular; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)

Max Dowman (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Newcastle y Arsenal: todo lo que hay que saber

Día: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España

11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España Estadio: St. James Park

St. James Park Historial: 179 cruces — Newcastle ganó 64, Arsenal ganó 80 y empataron 35

179 cruces — Newcastle ganó 64, Arsenal ganó 80 y empataron 35 Último antecedente: 25/04/2026: Arsenal 1-0 Newcastle

25/04/2026: Arsenal 1-0 Newcastle Próximo partido de Newcastle: vs. Brighton, domingo 29 de noviembre

vs. Brighton, domingo 29 de noviembre Próximo partido de Arsenal: vs. Man City, domingo 29 de noviembre