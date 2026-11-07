Alineaciones de Valencia y Real Madrid por la LaLiga: formaciones probables

Valencia recibe a Real Madrid este sábado 7 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia viene de ganarle 1-0 a Elche y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Madrid viene de ganarle 3-0 a Racing de Santander y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Valencia y Real Madrid
Valencia (3-4-2-1): Stole Dimitrievski, César Tárrega, Pepelu, Justin De Haas, Luis Rioja, Pablo Maffeo, Javier Guerra Moreno, Guido Rodríguez, Arnaut Danjuma, José Gayà, Umar Sadiq. DT: Javier Aguirre.
Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Kylian Mbappé, Yan Diomande. DT: José Mourinho.
Bajas y ausentes de Valencia y Real Madrid
Valencia:
- José Manuel Arias Copete (lesión de meniscos)
- Sergi Canós (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- David Otorbi (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Diego López (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de febrero de 2027)
Real Madrid:
- Ferland Mendy (lesión)
- Raúl Asencio (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)
- Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Vinícius Júnior (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Valencia y Real Madrid: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Estadio Mestalla
- Historial: 73 cruces — Valencia ganó 16, Real Madrid ganó 42 y empataron 16
- Último antecedente: 08/02/2026: Valencia 0-2 Real Madrid
- Próximo partido de Valencia: vs. Rayo Vallecano, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Real Madrid: vs. Celta, sábado 21 de noviembre